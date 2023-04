Riverhead: veröffentlichen eindringliches Video zu „0806“

Die dänische Post-Hardcore-Rockband Riverhead hat die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Cancer für den 28. April 2023 über Sounds of Subterrania angekündigt und hat bereits die beiden Vorab-Singles und Videos Numb To The World und Broken Boy veröffentlicht. Heute erscheint nun auch das Video zur dritten Single 0806, der erste rein akustische Song der Band, der mit seiner Lo-Fi Ästhetik und den düsteren, persönlichen Texten, die auf eigenen Erfahrungen mit schweren Krankheiten basieren und eine neue Seite des Songwritings der Band zeigt.

Sänger Jacob Bredahl erklärt dazu:

„Wahrscheinlich der wichtigste Track auf dem Album, da wir den Mut aufbringen mussten, einen Song wie 0806 zu schreiben und aufzuführen, der so ehrlich, roh und zerbrechlich ist, wie er nur sein kann. Er wurde eines Nachts während der Aufnahmesession in einem Hotel fertiggestellt, in dem wir wohnten, direkt gegenüber demselben Krankenhaus, in dem sich die Geschichte im Jahr zuvor abspielte.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Riverhead live:

28/04 – Sway – Aarhus

29/04 – Sound Station – Copenhagen

06/05 – Spot Festival – Aarhus

27/05 – Bite It! Festival – Hamburg

14/06 – Copenhell – Copenhagen

24/06 – Booze Cruise- Hamborg

05/08 – Byhaven – Copenhagen

08/09 – Richter – Gladsaxe

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: