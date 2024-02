Tailgunner: stellen neuen Schlagzeuger Jani Pasanen vor

Im vergangenen Jahr stürmten die britischen Heavy-Metal-Durchstarter Tailgunner reihenweise die europäischen Bühnen und veröffentlichten zudem ihr weltweit gefeiertes Debütwerk Guns For Hire, das im Fistful Of Metal-Magazin gar den Titel „Album des Jahres 2023“ einheimsen konnte. Nun ist es an der Zeit, dass die Truppe erneut in die hiesigen Clubs kommt: Dieses Jahr werden Tailgunner u.a. im Frühling mit den deutschen Metal-Legenden von U.D.O. (März) sowie den US-Heavy-Metallern Riot (V) (Mai) durch Europa reisen, aber selbstverständlich stehen für die Band auch reichlich eigene Headlineshows auf dem Programm. Alle Details findet ihr unten!

Am Schlagzeug sitzen wird dabei Neuzugang Jani Pasanen, der erst kürzlich zur Band stieß.

Tailgunner kommentieren: „Mit Jani an Bord wird unsere Heavy-Metal-Maschinerie ihren Weg unbeirrt weitergehen! Maschinengewehrartiges Schlagzeugspiel, Guns For Hire-Schnellfeuer, finnische Raserei… Lasst uns Jani herzlich willkommen heißen!“

Jani fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, fortan hinter dem Tailgunner-Kit Platz nehmen zu dürfen! Innerhalb der Band herrscht unglaublich viel Energie, Hunger und Talent, weshalb ich denke, dass wir es noch weit bringen können. Ich verspreche schon jetzt, dass ich mir den Hintern abspielen und die bestmögliche Show abliefern werde. Alles Gute, Sam, du bist der Hammer!“

Tailgunner live:

16.03.2024 PL Warschau – Helicon Metal Festival

Touchdown-Welttournee 2023/24 – Europa

w/ U.D.O.

19.03.2024 SK Bratislava – Majestic Music Club

20.03.2024 CZ Prag – Roxy *Ausverkauft*

22.03.2024 CZ Brünn – Sono Centrum *Ausverkauft*

23.03.2024 CZ Ostrau – Garage Club *Ausverkauft*

24.03.2024 PL Lublin – Radio Lublin

25.03.2024 PL Warschau – Progresja

27.03.2024 HU Budapest – Barba Negra

28.03.2024 SK Košice – Collosseum Club

30.03.2024 RO Bukarest – Quantic Club

31.03.2024 BG Sofia – Hristo Botev Hall

14.04.2024 UK Portsmouth – Takedown Festival

Guns For Hire – UK-Tour 2024

w/ Toledo Steel, The Rattlebacks

18.04.2024 UK Cardiff – Fuel Rock Club

19.04.2024 UK Stoke-on-Trent – The Underground

20.04.2024 UK Bournemouth – The Anvil

Mean Streets-Tour 2024

w/ Riot (V)

09.05.2024 DE Selb – Rockclub Nordbayern

10.05.2024 CH Aarburg – Musigburg

12.05.2024 DE Hamburg – Bambi Galore

15.05.2024 DE Mannheim – 7er Club

14.05.2024 DE Oldenburg – MTS

16.05.2024 NL Enschede – Metropool

17.05.2024 NL Drachten – Iduna

18.05.2024 BE Bilzen – South Of Heaven

23.05.2024 DE Gries – Iron Fest

25.05.2024 UK Bromsgrove – Breaking Bands Festival

Guns For Hire – UK-Tour 2024

w/ Wild Fire, Eld Varg

20.06.2024 UK Carlisle – The Brickyard

21.06.2024 UK Aberdeen – Krakatoa

22.06.2024 UK Galashiels – MacArts

25. – 27.07.2024 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

08.08.2024 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

24.08.2024 UK Newark – Stonedead Festival *Ausverkauft*

27.09.2024 DE Selb – Rockclub Nordbayern (+ Reaper’s Revenge, Crystal Death)

28.09.2024 DE Gladbeck – Metal in Gladbeck

Guns For Hire – UK-Tour 2024

w/ Battle Born

15.10.2024 UK Edinburgh – Bannerman’s

16.10.2024 UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill (+ The Rattlebacks)

17.10.2024 UK Manchester – Rebellion (+ The Rattlebacks)

18.10.2024 UK London – The Underworld Camden (+ Speeder)

19.10.2024 UK Southampton – The Joiners (+ Pirates Of Metal)

Guns For Hire – UK-Tour 2024

14.11.2024 UK Llandudno – The Motorsport Lounge

15.11.2024 UK Grimsby – Rockmantic

16.11.2024 UK Gravesend – Leo’s Red Lion (+ Stormborn, Spyder Byte)

21.11.2024 UK Reading – The Face Bar (+ Toledo Steel, The Rattlebacks)

22.11.2024 UK Brighton – Komedia (+ The Rattlebacks, Spyder Byte)

23.11.2024 UK Bridgewater – The Cobblestones (+ Toledo Steel, The Rattlebacks)

Tailgunner sind:

Craig Cairns – Gesang

Zach Salvini – Gitarre

Rhea Thompson – Gitarre

Thomas Hewson – Bass

Jani Pasanen – Schlagzeug

