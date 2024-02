Battlecreek: „Maze Of The Mind“ erscheint am 11.04.2024

Das neue Album der bayrischen Thrasher von Battlecreek wirft seine Schatten voraus. Maze Of The Mind wird am 11. April via MDD Records erscheinen. Zu erwarten sind 12 Tracks feinsten Thrash Metals, irgendwo zwischen Exodus, Warbringer, Kreator und Gamma Bomb. Philly Byrne, Sänger der letztgenannten, hat zudem für einen Track Gastvocals beigesteuert. Passend zum Albumrelease hat die Band bekannt gegeben, dass man als Support von Angelus Apatrida vom 3. bis 20. April auf Europatour gehen wird. Die anstehenden Tourdaten und einen ersten Blick aufs Albumcover findet ihr anbei. Eine erste Kostprobe des Albums gibts schon bald, stay tuned!

On Tour with Angelus Apatrida:

03.04.2024, Munich (DE), Backstage

04.04.2024, Ljubljana (SI), Menza pri Koritu

05.04.2024, Vienna (AT), Escape

06.04.2024, Poznań (PL), 2Progi

07.04.2024, Warsaw (PL), Hydrozagadka

09.04.2024, Berlin (DE), Cassiopeia

10.04.2024, Hamburg (DE), Logo

11.04.2024, Hengelo (NL), Metropool

12.04.2024, Haarlem (NL), Patronaat

13.04.2024, Eindhoven (NL), Welcome to Hell

14.04.2024, Kortrijk (BE), DVG Club

15.04.2024, Essen (DE), Don’t Panic

16.04.2024, Kassel (DE), Goldgrube

17.04.2024, Colmar (FR), Grillen

18.04.2024, Aarau (CH), KiFF Foyer

19.04.2024, Marseille (FR), Molotov

20.04.2024, Limoges (FR), C.C.J. Lennon