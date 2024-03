Battlecreek: veröffentlichen Video und Single „Knockout In The First Round“

Maze Of The Mind, das neue Album der bayrischen Thrasher von Battlecreek, erscheint am 11. April. Zeitgleich geht das Quartett vom 3. bis 20. April mit Angelus Apatrida auf Europatour. Eine erste Kostprobe des neuen Longplayers gibt’s schon jetzt! Mit Knockout In The First Round haben die Jungs nicht nur eine Single auf den üblichen Download- und Streaming-Portalen veröffentlicht, sondern auch ein amtliches Video am Start! Aufgenommen und produziert wurde das Album in den 48Nord Studios von Chris Schmid, beim Song Granvilles Hammer gibt‘s zudem einen Gastauftritt von Philly Byrne von den Iren Gamma Bomb, während das Artwork von Szene Ikone Andreas Marschall kreiert wurde – check it out!

On Tour with Angelus Apatrida:

03.04.2024, Munich (DE), Backstage

04.04.2024, Ljubljana (SI), Menza pri Koritu

05.04.2024, Vienna (AT), Escape

06.04.2024, Poznań (PL), 2Progi

07.04.2024, Warsaw (PL), Hydrozagadka

09.04.2024, Berlin (DE), Cassiopeia

10.04.2024, Hamburg (DE), Logo

11.04.2024, Hengelo (NL), Metropool

12.04.2024, Haarlem (NL), Patronaat

13.04.2024, Eindhoven (NL), Welcome to Hell

14.04.2024, Kortrijk (BE), DVG Club

15.04.2024, Essen (DE), Don’t Panic

16.04.2024, Kassel (DE), Goldgrube

17.04.2024, Colmar (FR), Grillen

18.04.2024, Aarau (CH), KiFF Foyer

19.04.2024, Marseille (FR), Molotov

20.04.2024, Limoges (FR), C.C.J. Lennon

Links:

https://www.facebook.com/BattlecreekThrash

https://www.instagram.com/battlecreek_thrash/

https://battlecreek.bandcamp.com/