Nightwish: unterschreiben erneut bei Nuclear Blast

Man kann mit Sicherheit sagen, dass diese Zusammenarbeit eine der magischsten und bezauberndsten in der Modern Metal-Historie ist: 2024 markiert das 20-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Finnlands Symphonic Metal-Legenden und Nuclear Blast. Am 8. März gab das internationale Metal-Label voller Stolz bekannt, dass Nightwish erneut „I Do“ gesagt und ihren Vertrag mit einem weltweiten Multi-Album-Deal erneuert haben.

Tuomas Holopainen erklärt:

“20 years ago our journey together with Nuclear Blast started, and the time has now come to renew our vows. Superbly excited to see what kind of magic we can cook up together this time!”

Marcus Hammer erklärt:

“It’s an honor to renew this partnership to continue writing music history. We´re more than proud to carry on the collaboration with this exceptionally gifted group of musicians and their management team. Thanks for your friendship and trust, Floor, Tuomas, Emppu, Troy, Kai and Jukkis. Looking forward to celebrate your upcoming album and everything beyond! Kiitos!”

Über Nightwish

Nightwish, die seit der Veröffentlichung ihres hochgelobten Albums Once im Jahr 2004 mit Nuclear Blast. zusammenarbeiten, haben mit mehr als zehn Millionen verkauften Tonträgern und mehr als 60 Gold- und Platinauszeichnungen internationalen Ruhm und Erfolg erlangt und sechs Nr.-1-Alben und dreizehn Nr.-1-Singles veröffentlicht. Im Oktober 2018 wurden Nightwish als elftes Mitglied in den Tähtikatu – Walk Of Fame Finland aufgenommen. 2020 erschien das letzte Studioalbum der Band, Human :II: Nature, das die Diskografie der Band mit einem weiteren Nr.-1-Erfolg in Finnland und Deutschland sowie mehreren weiteren beeindruckenden Chartplatzierungen weltweit krönte.

Die Band kündigte kürzlich den Abschluss der Aufnahmen für ihr neues Studioalbum an, das für Herbst 2024 geplant ist.

Nightwish Besetzung:

Floor Jansen | Gesang

Tuomas Holopainen | Keyboards

Emppu Vuorinen | Gitarren

Jukka Koskinen | Bässe

Troy Donockley | Uilleann Pipes, Low Whistles, Akustik- & E-Gitarren, Bouzouki, Bodhrán, Aerophon, Gesang

Kai Hahto | Schlagzeug & Percussion

