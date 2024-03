All For Metal: kündigen exklusive Album-VÖ-Show auf See an

Rock[ing] You Like A Hurricane ist das, was die aufstrebende Kombo All For Metal am besten kann! Ihre Version des unsterblichen Scorpions-Klassikers wurde von der weltweiten Metal-Gemeinde mit großer Freude aufgenommen und kann ab sofort auch auf diversen Streamingplattformen angehört werden – der perfekte Track für jede Hardrock-Partyplaylist.

Ein durchaus vielsprechender Start ihrer kürzlich geschlossenen Partnerschaft mit Reigning Phoenix Music (RPM), auch wenn das Beste erst noch kommen mag, denn am 19. Mai 2024 werden All For Metal ihren Drachen satteln und ausfliegen, um das perfekte Musikvideo zu einem ihrer neuen Songs, The Year Of The Dragon, zu drehen. Das Ganze soll obendrein am bestmöglichen Ort für das Vorhaben stattfinden. Ihr Ziel? Das Land der aufgehenden Sonne: JAPAN! Die Anhängerschaft der Band hat noch bis kommenden Mittwoch, den 13. März, die Gelegenheit, sich extra für die Kampagne erstellte Belohnungen auszusuchen und im Gegenzug ihren Beitrag zur Reisekasse der Truppe zu leisten und somit ein Teil des Projekts zu werden. Begebt euch zu Startnext, wo kürzlich noch ein paar ganz besondere Optionen („Roadie für einen Tag“, Gesangsunterricht bei Antonio, Fitnessratschläge von Tetzel und viele mehr) hinzugefügt wurden!

Während All For Metal sich mitten in den letzten Vorbereitungen auf ihre umfangreiche Europatour mit den finnischen Monster-Rockern Lordi befinden, hat die Band noch eine Veranstaltung der etwas anderen Art für den 23. August 2024 angekündigt: An jenem Tag wird in Hamburg nichts Geringeres als die Veröffentlichung ihrer kommenden zweiten Scheibe in Form eines Konzert an Bord eines Schiffs gefeiert werden. Weitere Acts für das in Kooperation mit der Elbreederei Abicht stattfindenden Events werden in Kürze bekanntgegeben. Werdet Teil der AFM-Crew und sichert euch direkt Tickets: https://abicht.de/event/all-for-metal-cruise/

Die Termine zur Europatour mit Lordi findet ihr hier: