All For Metal: entfesseln ‚Rock You Like A Hurricane‘-Musikvideo

Welch elektrisierende Hommage an die Hochzeit des Hardrock und des 80er-Metal! All For Metal freuen sich ungemein, gemeinsam mit Reining Phoenix Music die Premiere ihre neuen Musikvideos zu Rock You Like A Hurricane zu feiern, mit dem sie weit mehr als nur ein einfaches Cover abliefern. Diese Neuinterpretation der Kulthymne feiert einerseits gebührend das Original, andererseits beschwört sie aber auch den ewigen Rock-’n‘-Roll-/Metal-Geist herauf, den die Truppe obendrein mit frischen, modernen Elementen gespickt hat, womit sie letztendlich Fans jeglicher Generationen für ihre Version gewinnen wird.

Der charismatische Bandmotor Tetzel verspricht: „Song und Video werden euch gleichermaßen grinsend, kopfnickend und nach mehr verlangend zurücklassen. Bereitet euch darauf vor, so sehr zu rocken wie noch nie zuvor!“

Gitarrenvirtuosin Jassy ergänzt hinsichtlich der dazugehörigen Dreharbeiten: „Wir haben ein Video geschaffen, dass nicht nur den 80ern Tribut zollt, sondern mit dem wir dem Track auch unseren eigenen, einzigartigen Stil aufdrücken. Hier geht es schlicht um Einstellung, Energie und den unwiderstehlichen Drive, der für Rockmusik so immens wichtig ist. Dank minimalistischem Schnitt und der eindringlichen Geschichte reflektiert jede einzelne Szene und Leidenschaft und Hingabe für die Sache. Schaut vorbei, spürt jedes Riff und seid Teil von etwas wahrhaftig Einzigartigem!“

Das Video zu Rock You Like A Hurricane ist eine makellose Totalaufnahme, die das Publikum auf eine wilde Rockparty mitnimmt. Langzeitfans, aber auch Neulinge kamen dem Aufruf der Band nach, an diesem unvergesslichen Dreh, der der Einigkeit innerhalb der Metal-Community Ausdruck verleiht, mitzuwirken.

Während All For Metal sich weiter anschicken, den Gipfel der Metal-Welt zu erklimmen, laden sie alle Metallerinnen und Metaller dazu ein, sie auf ihrer von Heavy Metal und Zusammenhalt geprägten Reise zu begleiten. „2024 ist das Jahr, in dem wir uns auf zu vielen neuen Ufern machen. Mit RPM an unserer Seite stehen uns quasi alle Möglichkeiten offen. It’s All For Metal …and metal for all!“, betont die Band einmal mehr ihre Einstellung und die Vision, die sie tagtäglich antreibt.

Wappnet euch für weitere epische Ankündigungen sowie eine Europatour mit Lordi, die sie von März bis Mai durch den Kontinent führen wird und auf der All For Metal euch alle von der Bühne aus an ihrer Energie und Leidenschaft teilhaben lassen werden. Ein weiteres Abenteuer am Horizont ist ein Spezialprojekt, in dessen Zug die Band sich nach Japan begeben wird – und ihr könnt ein Teil des Ganzen sein, indem ihr der vereinenden Kraft des Metal mit eurer Unterstützung HIER Ausdruck verleiht!

All For Metal live:

Unliving Pictour Show 2024

w/ Lordi, Supreme Unbeing

Präsentiert von DMAX, musix, Metal Hammer, Rock It!, Radio Bob!, Break Out & ITM

14.03.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

15.03.2024 SE Göteborg – Filmstudion

16.03.2024 SE Malmö – Plan B

17.03.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

19.03.2024 LT Vilnius – Vakaris *

20.03.2024 PL Lublin – Radio Lublin *

21.03.2024 PL Warschau – Progresja *

23.03.2024 HU Budapest – Barba Negra *

24.03.2024 SK Zvolen – Culture House *

26.03.2024 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

28.03.2024 FR Cenon – Le Rocher de Palmer

29.03.2024 FR Toulouse – Le Metronum *

30.03.2024 FR Vauréal – Le Forum *

01.04.2024 UK Manchester – Academy 2 *

02.04.2024 UK Birmingham – O2 Institute 2 *

03.04.2024 UK London – Electric Ballroom *

04.04.2024 UK Cardiff – Y Plas *

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen – Neckarhalle

07.04.2024 NL Hengelo – Metropool

08.04.2024 NL Heerlen – Poppodium Nieuwe Nor

10.04.2024 DE Köln – Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig – Westand

12.04.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk

16.04.2024 NL Amstelveen – P60

17.04.2024 DE Hamburg – Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle

22.04.2024 CZ Prag – Roxy

23.04.2024 CZ Ostrau – Garage Club

25.04.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk

27.04.2024 DE München – Backstage

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser

* ohne Supreme Unbeing

04.05.2024 DE Andernach – Metal Days

18.05.2024 IT Trezzo sull’Adda (MI) – Adunata

21. – 23.06.2024 LT Ukmergė – Kilkim Žaibu

15. – 17.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

16. – 18.08.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

22. – 24.08.2024 DE Haddeby – Baltic Open Air

04./05.10.2024 DE Geiselwind – Monster Festival *NEU*

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday *AUSVERKAUFT*

28./29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival

Über All For Metal

Aus einer gemeinsamen Vision im Jahre 2022 von Tim „Tetzel“ Schmidt (bekannt als der Sänger der Band Asenblut) und Antonio Calanna (der Tenor der Tenöre) gegründet, wird All For Metal von einer durchweg talentierten Gruppe von Musikerinnen und Musikern vervollständigt, darunter Jasmin Pabst, Ursula Zanichelli, Florian Toma, Leif Jensen, Christina Schulz und Luisa Lohöfer. Zusammen bilden sie eine unschlagbare Einheit, die die Bühnen der Welt im Sturm erobern wird.

All For Metal sind:

Tim „Tetzel“ Schmidt – Gesang

Antonio Calanna – Gesang

Jasmin Pabst – Gitarre

Ursula Zanichelli – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

Christina Schulz – Showgirl

Luisa Lohöfer – Showgirl

Mehr zu All For Metal:

allformetal.com | Facebook | Instagram