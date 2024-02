Lordi: geben All For Metal und Supreme Unbeing als Supportacts für die kommende Europatour bekannt

40 (Horror-)Shows in 14 Ländern. Die finnischen Kult-Hardrocker/Metaller Lordi stehen kurz davor, einmal mehr kreuz und quer durch Europa zu ziehen, um ihre schaurig-schönen Hymnen live zum Besten zu geben – allen voran die ihres aktuellen Albums Screem Writers Guild. Während die Fans bereits gespannt die Tage bis zu jenen Shows zählen, hat das Monster-Quintett heute zwei Supportbands für seine kommende Reise bekanntgegeben: So wird es vom 14.03.2024 bis zum 03.05.2024 (exkl. österreichische Festivalauftritte) von den in Deutschland ansässigen Heavy-Metal-Verteidigern All For Metal begleitet werden, während die Opener von Supreme Unbeing die Massen vor den Bühnen vom 14.03.2024 bis 17.03.2024 sowie vom 06.04.2024 bis zum 04.04.2024 (exkl. österreichische Festivalauftritte) in ihre eigene Welt jenseits der Realität entführen werden. Lasst euch Lordis Unliving Pictour Show 2024 nicht entgehen.

Unliving Pictour Show 2024

Präsentiert von DMAX, musix, Metal Hammer, Rock It!, Radio Bob!, Break Out & ITM

14.03.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

15.03.2024 SE Göteborg – Filmstudion

17.03.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

19.03.2024 LT Vilnius – Vakaris

20.03.2024 PL Lublin – Radio Lublin

21.03.2024 PL Warschau – Progresja

23.03.2024 HU Budapest – Barba Negra

24.03.2024 SK Zvolen – Culture House

27.03.2024 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

29.03.2024 FR Toulouse – Le Metronum

30.03.2024 FR Vauréal – Le Forum

01.04.2024 UK Manchester – Academy 2

02.04.2024 UK Birmingham – O2 Institute 2

03.04.2024 UK London – Electric Ballroom

04.04.2024 UK Cardiff – Y Plas

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen – Neckarhalle

07.04.2024 NL Hengelo – Metropool

08.04.2024 NL Heerlen – Poppodium Nieuwe Nor

10.04.2024 DE Köln – Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig – Westand

12.04.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk

16.04.2024 NL Amstelveen – P60

17.04.2024 DE Hamburg – Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle

21.04.2024 AT Wiener Neustadt – Arena Nova

22.04.2024 CZ Prag – Roxy

23.04.2024 CZ Ostrau – Garage Club

25.04.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk

27.04.2024 DE München – Backstage

28.04.2024 AT Innsbruck – Messehalle A

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser

04.05.2024 SK Bratislava – Majestic Music Club

05.05.2024 AT Wien – Stadthalle