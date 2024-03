All For Metal: geben Details zu kommendem Zweitwerk bekannt und starten „Gods Of Metal“-Albumvorverkauf

Gods Of Metal: Ein Titel, wie er nicht treffender für das kommende Zweitwerk All For Metals, das am 23.08.2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen wird, sein könnte. Während die achtköpfige Truppe, die innerhalb kürzester Zeit einen kometenhaften Aufstieg, der aber noch lange nicht abgeschlossen ist, erlebte, gemeinsam mit ihren finnischen Monster-Labelkollegen Lordi quer durch den Kontinent reist, um ihre Botschaft unter das europäische Metal-Volk zu bringen, startet sie heute den dazugehörigen Albumvorverkauf. Zum Titelstück der Scheibe gibt es ab sofort auch ein von Silent Village Productions produziertes Musikvideo, das die Fans schon einmal vom Gods Of Metal-Nektar kosten lässt, zu sehen.

Erlebt die Gods Of Metal auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=5A04DZNtH-w

Streamt/sichert euch den Track:

https://allformetal.rpm.link/godssinglePR

Tetzel kommentiert: „Eine Hymne für eine moderne Metal-Generation! Wer sind die Göttinnen und Götter des Metal? Nun, das entscheidet letztendlich ihr! Doch der Pantheon ist riesig und verdient Beachtung! Lasst uns unsere Leidenschaft und Liebe für den Heavy Metal gemeinsam zelebrieren und ihm huldigen! Dies ist nur eine weitere Etappe unserer langen Reise zum Metal-Olymp, also schließt euch uns an und lasst uns zusammen die Welt erobern, denn: It’s All For Metal…and metal for all!“

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Gods Of Metal sofort zu erhalten: https://allformetal.rpm.link/godsofmetalPR

Gods Of Metal wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– limitierte Statuen- [Tetzel ODER Antonio + CD-Digi + Patch; jeweils nur 500 Stück!] und weitere Bundles [signiertes CD-Digi + Ticket + Patch | CD-Digi + T-Shirt | Vinyl + Patch | CD-Digi + Patch]

– CD-Digipak

– farbige LP [grünes „Drachenhaut“- und silbernes „Göttermetall“-Vinyl]

– digital

Antonio fügt hinzu: „Wir arbeiten schon viele Monate auf diese Veröffentlichung hin und freuen uns, dass dieses neue Kapitel unseres musikalischen Abenteuers endlich beginnt! »Gods Of Metal« wurde geschrieben für einen einzigen Zweck: Uns als Größe in der Metal-Welt zu etablieren. Dieses Mal werden wir euch gar noch kräftiger einheizen als mit unserem vorherigen Werk!“

Zu Ehren des diesjährigen japanischen „Jahr des Drachen“ wird das Werk übrigens den Beinamen The Year Of The Dragon tragen. Ein Grund mehr, dem Video zum Song desselben Namens, der sich ebenfalls auf Gods Of Metal wiederfinden wird, eine passende Kulisse zu verpassen.

Wie erwähnt, befinden All For Metal sich seit letzter Woche erneut auf Tour, um ihre Mission fortzusetzen: Ihre Anhängerschaft im Kampf für den Heavy Metal zu vergrößern! Ihrem am Tag der Gods Of Metal-Veröffentlichung auf See stattfindenden Konzert werden kapazitätsbedingt allerdings nicht alle ihrer Fans beiwohnen können, weshalb all jene, die mit der Band an Bord gehen wollen, nicht mehr allzu lange mit dem Ticketkauf warten sollten: Weit über 50% der Karten sind bereits vergriffen! Die letzten Exemplare bekommt ihr hier: https://abicht.de/event/all-for-metal-cruise/

Vergesst nicht, Reigning Phoenix Music auf YouTube zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, und euch Gods Of Metal sowie weitere neue Tracks in der RPM New Releases-Playlist auf Spotify anzuhören: https://rpm.link/spotifynewreleasesPR