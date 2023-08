Blacktoothed: betäuben den Schmerz mit ihrer neuen Single „Novocaine“

Blacktoothed setzen ihr schweres lyrisches Thema in ihrer neuesten Single Novocaine fort und erforschen das bekannte Gefühl, entweder über- oder unterfordert zu sein, was einen in einem ständigen Zustand des Unbehagens zurücklässt. Der Track ist eine wahre Fundgrube an musikalischen Leckerbissen, mit geradlinigen, aber fesselnden Riffs und dem für Blacktoothed typischen Refrain mit Ohrwurmcharakter. Vor allem Gitarristin Matti stellt ihr gesangliches Können unter Beweis und fügt eine weitere Ebene an Talent hinzu, bevor der Song mit einem kraftvollen und unerwarteten Höhepunkt endet.

„Wir haben immer die Freiheit genossen, uns nicht auf ein einziges Genre zu beschränken. Manche mögen das als eine Reflexion des Zeitgeistes der Heavy-Musikszene bezeichnen, aber wir glauben, dass die Mischung verschiedener Elemente einen wirklich unverwechselbaren Song ergibt. Novocaine verkörpert alles, was wir lieben, von fesselnden Melodien über kraftvolle Riffs bis hin zu mitreißenden Beats. Und nicht zu vergessen das explosive und bemerkenswert heftige Ende, das unsere Stimmung in unbekannte Gefilde treibt – selbst für unsere Verhältnisse ist es experimentell. Nichtsdestotrotz freuen wir uns darauf, dieses musikalische Abenteuer mit der Welt zu teilen!“

Novocaine hier streamen und ansehen: https://arisingempire.com/blacktoothed

Das aktuelle Album Juli entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzententeam von Sawdust Recordings (Christoph Wieczorek & Julian Breucker) und zeigt, dass Blacktoothed ihren Sound eingegrenzt und ihren musikalischen Stil gefunden haben.

Juli hier streamen und herunterladen: https://arisingempire.com/juli

In den letzten Jahren haben Blacktoothed viel Live-Erfahrung gesammelt, indem sie die Bühne mit bekannten Bands wie Acres, Annisokay, Bad Omens, Hands Like Houses, Polaris, Thundermother und vielen anderen geteilt haben, sowie durch weitere Live-Highlights, darunter die Eröffnung des Impericon Festivals und viele andere Open-Air-Konzerte.

Blacktoothed sind:

Hendrik – Gesang

Mathilde – Gitarre

David – Schlagzeug

Blacktoothed online:

https://www.instagram.com/blacktoothed

https://www.facebook.com/blacktoothed