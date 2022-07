The Hirsch Effekt: Video zur Single „Palingenesis“ aus dem Album „Solitaer / Gregær“

Die deutsche Progressive Metal Band The Hirsch Effekt präsentiert mit Palingenesis eine neue Single samt Musikvideo. Es ist die zweite Auskopplung aus der EP Solitaer, die am 26. August zeitgleich mit dem CD Album Solitaer / Gregær über Long Branch Records erscheint.

Der Begriff Album ist zugegeben irreführend, denn es handelt sich bei Solitaer / Gregaer nicht um das neue Album von The Hirsch Effekt, sondern um die Zusammenstellung zweier EPs. Über das Konzept hinter der Veröffentlichung haben wir bereits hier berichtet.

The Hirsch Effekt Bassist Ilja John Lappin über die neue Single: „Palingenesis ist mein Beitrag zur Solitaer EP, für die jedes Bandmitglied einen Song geschrieben hat. Es ist die Erinnerung an einen Weg, den ich unausweichlich gehen musste. Als mit dem ersten Lockdown der COVID-19 Pandemie das bekannte Leben plötzlich stillstand, war ich gezwungen mich mit einem sehr dunklen Ort auseinanderzusetzen, an dem ich angekommen war. Eine Sinnkrise, geprägt von Einsamkeit und der unermüdlichen und gleichzeitig instabilen Routine der vergangenen Jahre entfaltete sich mit voller Wucht. Ich habe mir in dieser Zeit der langen Isolation den Raum für mich selbst genommen. Um anzuhalten. Um zu verstehen wer ich geworden war, und wo ich im Leben stand. Palingenesis ist eine Hymne an den Kampf selbst. An die eigene Kraft, von der man oft sicher ist sie nicht mehr zu haben, gerade wenn immer größer werdende, dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Eine Hymne an den Kampf zurück zum eigenen Pulsschlag.“

Tourdaten

02.09.22 DE, Bremen – Tower •

03.09.22 DE, Erfurt – Engelsburg •

08.09.22 DE, Bochum – Rotunde •

09.09.22 DE, Saarbrücken – Garage •

10.09.22 DE, Augsburg – Soho Stage •

11.09.22 CH, Luzern – Sedel •

14.09.22 DE, Leipzig – Naumanns +

15.09.22 DE, Marburg – KFZ +

16.09.22 DE, Siegen – Vortex +

17.09.22 DE, Düsseldorf – Tube +

21.09.22 DE, Hamburg – Logo +

22.09.22 DE, Wiesbaden – Schlachthof +

23.09.22 DE, Göttingen – Exil +

24.09.22 DE, Braunschweig – Eulenglück +

24.02.23 DE, Rostock – M.A.U Club

25.02.23 DE, Kiel – Die Pumpe

01.03.23 DE, Nürnberg – Z-Bau

04.03.23 DE, Stuttgart – JuHa West

* Special Guest: Sunfall

• Special Guest: Anthony Williams

+ Special Guest: A Kew’s Tag

