CrossChains: Ukrainer hauen emotionalen Track „Velych“ raus

Stellt euch vor, plötzlich ist Krieg. Direkt in eurer Heimat. Jemand greift euch an. So erging es den Ukrainern CrossChains aus Kiew. Mit Velych veröffentlichen die Jungs einen emotionalen Song, den sie in ihrer Muttersprache aufgenommen haben. Darin beschreiben sie all den Schmerz und das Leid ihrer Landsleute. Das Video spiegelt diese Eindrücke wider. Ein Statement.

Sänger Eugene Heats über Velych: „Wir haben alles, was wir seit Beginn der Invasion gedacht haben, in Noten, Riffs und Gesangsmelodien umgesetzt. Wir haben unsere Seele hineingesteckt, so dass jeder beim Hören dieses Songs spüren kann, wofür wir als Nation kämpfen. Zerstörte Städte, verbrannte Felder, ermordete Söhne und Töchter der Ukraine. Und natürlich der Sieg. Der Sieg ist unser Schicksal. Wie wir es auch im Lied sagen: ‚Die ukrainische Größe kann man nicht mit einer Kugel töten‘. Größe ist in unseren Herzen, und sie wird mit jedem Schlag größer.“

Eugene Heats hat auch das Video inszeniert: „Wir haben ein starkes Bild der Ukraine geschaffen. Eine schöne Frau, die wie eine Kriegerin aussieht, schmiedet Waffen, um die Pest zu bekämpfen, während sie uns – Söhne und Töchter der Ukraine – darauf vorbereitet, für unser Land zu kämpfen. Ich bin meinem Produktionsteam und allen, die am Zustandekommen dieses Videos beteiligt waren, sehr dankbar. Wir haben in einer so schwierigen Zeit unser Bestes gegeben, und das war es wert! Ein großes Dankeschön an Drakkar und Monster Artists für all die Liebe und Unterstützung, die sie mit CrossChains teilen.“

Mehr über die Band könnt ihr hier nachlesen.

CrossChains sind:

Eugene Heats – Gesang

Max Shakul – Gitarre

Stanislav Kovalevych – Gitarre

Ivan Postol – Schlagzeug

Metalheads gegen Krieg!