Eleine: veröffentlichen Musikvideo zu erster Single, „All Shall Burn (Acoustic)“

Nachdem Eleine vor Kurzem die Veröffentlichung ihrer kommenden EP, Acoustic In Hell, die am 14. Oktober 2022 via Atomic Fire Records erscheinen wird, angekündigt haben, geben die schwedischen Überflieger nun endlich auch einen Vorgeschmack auf die neuen Tracks. Die EP enthält acht Fanfavoriten, die als neue Akustikversionen präsentiert und pünktlich zur Europa-Akustiktour mit ihren Labelkollegen Sonata Arctica das Licht der Welt erblicken werden. Einen Ersteindruck bietet das packende Musikvideo zu ihrer erschienenen Single, All Shall Burn (Acoustic).





„Die Originalfassung von ‚All Shall Burn‘ wurde mit ihrer Bedeutung, Tiefe und dem harten Groove schnell zu einer Hymne unter Eleine-Fans. Deshalb kam der Song selbstverständlich auch für eine akustische Variante in Frage. Einerseits als Dankeschön an unsere Fans, andererseits aber auch, um seine Bedeutung noch einmal zu unterstreichen: dass wir mit Beharrlichkeit und Kraft gemeinsam so viel Großes erreichen können.



Die All Shall Burn-Akustikversion ist uns ziemlich gut von der Hand gegangen, wir wollten sie roh und authentisch halten. Der herausfordernde Teil bestand jedoch darin, das Hauptriff des Songs von der E- auf die Akustikgitarre zu übertragen, da man es wirklich nicht auf die gleiche Weise spielen konnte, ohne dass etwas von seinem Charme auf der Strecke blieb. Doch das Endergebnis ist großartig geworden und wir sind sehr stolz darauf, All Shall Burn endlich in seiner akustisch-schlichten und reinen Form präsentieren zu können“, kommentieren Rikard und Madeleine.