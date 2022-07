ZZ Top: Hattrick der Bandgeschichte mit Platz #3 in den offiziellen deutschen Albumcharts

Am 22. Juli erschien mit Raw ein neues Album der Originalbesetzung von ZZ Top – Billy F Gibbons, Frank Beard und Dusty Hill – Und schaffte damit den Hattrick: Nach Afterburner (1985) und Antenna (1991) steigt jetzt auch Raw auf Platz 3 der deutschen Album Charts ein!

Das über Shelter Records/BMG veröffentlichte Album wurde in der Gruene Hall in Texas aufgenommen, in Verbindung mit dem Grammy-nominierten Dokumentarfilm ZZ Top: That Little Ol‘ Band from Texas. Der Regisseur des Films, Sam Dunn, suchte nach einer Möglichkeit, visuell zu vermitteln, wie die Band in ihrer Anfangszeit Alben aufnahm, bei denen alle drei Mitglieder zur gleichen Zeit im selben Raum waren.

In den Liner Notes des neuen Albums beschreiben Gibbons und Beard die Raw-Sessions wie folgt: „…es war auf eine sehr reale Weise eine Rückkehr zu unseren Wurzeln. Nur wir und die Musik – kein tausendköpfiges Publikum, keine Imbissstände, keine geselligen Zusammenkünfte auf Parkplätzen, keine Phalanx von Tourbussen. Nur wir und die Musik. Wir wussten sofort, dass es etwas ganz Besonderes war, dass wir alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, und welche Bedeutung dahinter steckte!“