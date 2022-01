Shaman’s Harvest: stellen „Pretty People“ vom kommenden Album vor

Sänger Nathan Hunt erzählt: „Seit den Anfängen der Band, sind wir Sevendust Fans und finden die Arbeit von Clint großartig. Wir haben schon länger darüber gesprochen mal was zusammen zu machen, trotzdem waren wir natürlich nervös, als es dann soweit war. Aber es fühlte sich an, als würden wir mit einem Bandkollegen schreiben. Clint und ich gehören zum gleichen Indianerstamm, den Lumbee aus North Carolina. Genauer gesagt sind wir beide aus Pembroke, einem Ort, an dem man keinen Stein werfen kann, ohne einen Lowery oder einen Hunt zu treffen. Also sprachen wir viel über Familienbande während wir an Pretty People arbeiteten. Schnell kam Clint mit einem fantastischen Slinky-Riff und einem Thema, hinter dem ich sofort stand. Heraus kam ein düsterer Shaman’s Harvest Song mit einem Twist. Ich bin total begeistert, dass die Welt nun diesen Rocksong hören kann, den ein paar alte Lumbee-Typen an einem Nachmittag in St. Louis geschrieben haben.“

Die Band hat bisher sechs Alben veröffentlicht, die zusammen mehr als 250 Millionen Mal gestreamt wurden. Der Großteil davon entfällt auf die USA, mit 200 Millionen Plays. Auf Europa entfallen 45 Millionen, auf anderen Kontinenten weitere 5 Millionen. Bis heute hat Shaman’s Harvest über 100.000 Alben und 415.000 Singles verkauft. Im Radio brachte das letzte Album der Band mit The Come Up und Devil In Our Wake zwei Top 30 Active Rock Singles hervor. Das Vorgängeralbum, das erste bei der Mascot Label Group, Smokin‘ Hearts And Broken Guns, war mit vier Top-40-Active-Rock-Singles sehr erfolgreich, wobei In Chains mit Platz 11 die höchste Chartposition erreichte.

Sie haben mit dem Who’s Who der Rockszene getourt, darunter Godsmack, Nickelback, AC/DC, Cheap Trick, Alice In Chains, Shinedown und Seether, um nur einige zu nennen. Auf Festivals wie Rock On The Range, Rocklahoma, Carolina Rebellion, Rock USA, Rockin‘ The Rivers, Rock Carnival und auf der Shiprocked-Kreuzfahrt waren sie stets ein Publikumsmagnet.

Shaman’s Harvest besteht aus Sänger Nathan Hunt, den Gitarristen Josh Hamler und Derrick Shipp sowie Schlagzeuger Adam Zemanek.

Das neue Studioalbum Rebelator erscheint am 11.03.2022.

