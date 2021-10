Shaman’s Harvest: neues Album „Rebelator“ erscheint am 11.03.2022

Shaman’s Harvest und Mascot Records / Mascot Label Group kündigen die Veröffentlichung des neuen Studioalbums der Band mit dem Titel Rebelator für den 11. März 2022 an!

Mit Under Your Skin gibt es nun eine weitere Hörprobe vorab:

Als sogenannte Leadsingle fungiert der Track Voices, der hier zu hören ist: https://youtu.be/NTVgAHxyeSI.

Bereits im Mai dieses Jahres gab es mit Bird Dog die erste Aufnahme aus dem neuen Album zu hören: https://youtu.be/UV4HdAHx8go.

Die kombinierten Streams von Voices und Bird Dog haben bereits die Marke von 2,5 Millionen Streams überschritten.

Sänger Nathan Hunt erklärt: „Under Your Skin knallt mit einem energiegeladenen, schweren Riff in deine Gehörgänge. Der etwas gruselige Vibe passt perfekt zu einer Halloween-Veröffentlichung. Wir streben danach, dass jeder, der den Song hört, schon beim zweiten Takt mit dem Kopf wackelt.“ Gitarrist Josh Hamler ergänzt: „Under Your Skin ist ein Song, der unerbittlich auf dich zukommt. Von den massiven Gitarrenriffs über das donnernde Schlagzeug bis hin zur melodischen Gesangsmelodie lässt er keinen Zweifel aufkommen… This one Slams!“

Rebelator Tracklist:

1. Under Your Skin

2. Toe The Line

3. Flatline

4. Voices

5. Wildfire

6. Lilith

7. Mama

8. Hurricane

9. Pretty People

10. Wishing Well

11. Bird Dog

Shaman’s Harvest haben bisher sechs Alben veröffentlicht, die zusammen mehr als 250 Millionen Mal gestreamt wurden. Der Großteil davon entfällt auf die USA, mit 200 Millionen Abrufen. Auf Europa entfallen 45 Millionen und auf anderen Kontinenten weitere 5 Millionen. Bis heute haben Shaman’s Harvest über 100.000 Alben und 415.000 Singles verkauft. Im Radio brachte das letzte Album der Band mit The Come Up und Devil In Our Wake zwei Top 30 Active Rock Singles hervor. Das vorangegangene Album Smokin‘ Hearts And Broken Guns, das erste bei der Mascot Label Group, war mit vier Top 40 Active Rock Singles sehr erfolgreich, wobei In Chains mit Platz 11 die höchste Chartposition erreichte.

Sie tourten mit dem Who’s Who der Rockszene, darunter Godsmack, Nickelback, AC/DC, Cheap Trick, Alice In Chains, Shinedown und Seether und viele andere. Auf Festivals wie Rock On The Range, Rocklahoma, Carolina Rebellion, Rock USA, Rockin‘ The Rivers, Rock Carnival und auf der Shiprocked-Kreuzfahrt waren sie stets ein Publikumsmagnet. Dieser neue Track gibt den Ton an für das, was noch kommen wird. Ein neues Album, das eindeutig eine Band zeigt, die nach vorne schaut und nicht ihre kreative Vergangenheit wiederholt.

Shaman’s Harvest bestehen aus dem Sänger Nathan Hunt, den Gitarristen Josh Hamler und Derrick Shipp sowie dem Schlagzeuger Adam Zemanek.

Shaman’s Harvest online:

https://www.shamansharvest.net/

https://www.facebook.com/shamansharvest/