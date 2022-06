Shaman’s Harvest: präsentieren das neue Video zum Song „Under Your Skin“

Shaman’s Harvest und Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlichen ein offizielles Musikvideo für den Song Under Your Skin. Gitarrist Josh Hamler erklärt: „Under Your Skin eröffnet das Rebelator-Album mit einem dynamischen, gitarrengetriebenen Intro, das schnell in einen Drum- und Bass-Groove übergeht, der einen einfach mitreißt. Die Hook im Refrain und das Gitarrensolo in der Bridge bringen das Ganze auf den Punkt. Dieser Song hat alles, was Rock ’n‘ Roll ausmacht“. Gitarrist Derrick Shipp fügt hinzu: „Der Song ist meiner Meinung nach musikalisch einer der aggressiveren Tracks. Das Eröffnungsriff ist eine einzigartige Mischung aus Dur- und Moll-Tonarten und der Bass, der in den Strophen die Führung übernimmt, ist großartig. Das schafft viel Raum für die Vocals, wo Nathan glänzen kann.“

„Das war die härteste Platte, die wir je gemacht haben, in jeder Hinsicht“, sagt Sänger Nathan Hunt über die siebte LP von Shaman’s Harvest. Der Weg zu Rebelator war für die Hardrocker aus Missouri steiniger, als die Band das erwartet hatte: Naturkatastrophen, logistische Alpträume und ein extremer Fall einer kollektiven Schreibblockade. „Wir hatten den ganzen Weg über zu kämpfen“, fügt Hunt mit einem schroffen Baritonkichern hinzu. „Es war mit Sicherheit ein interessanter Prozess.“

„Als sie schlussendlich mit den Aufnahmen fertig waren und sich die Demos anhörten“, sagt Hamler, „sahen wir uns alle an und brachen in Gelächter aus, so nach dem Motto ‚Fuck yeah!'“

Ganz im Sinne der letzten drei Alben wollte die Band, wie Hunt es ausdrückt, ihre Musik „ent-genre-fizieren“, d.h. über die übliche zeitgenössische Rock-Metal-Formel hinausgehen und kleine Arrangement-Eigenheiten hinzufügen.

Die Band hat bisher sechs Alben veröffentlicht, die zusammen mehr als 250 Millionen Mal gestreamt wurden. Der Großteil davon entfällt auf die USA, mit 200 Millionen Plays. Auf Europa entfallen 45 Millionen, auf anderen Kontinenten weitere 5 Millionen. Bis heute hat Shaman’s Harvest über 100.000 Alben und 415.000 Singles verkauft. Im Radio brachte das letzte Album der Band mit The Come Up und Devil In Our Wake zwei Top 30 Active Rock Singles hervor. Das Vorgängeralbum, das erste bei der Mascot Label Group, Smokin‘ Hearts and Broken Guns, war mit vier Top-40-Active-Rock-Singles sehr erfolgreich, wobei In Chains mit Platz 11 die höchste Chartposition erreichte.

Sie haben mit dem Who’s Who der Rockszene getourt, darunter Godsmack, Nickelback, AC/DC, Alice In Chains, Shinedown, Seether und Cheap Trick, um nur einige zu nennen. Auf Festivals wie Rock On The Range, Welcome To Rockville, Rocklahoma, Carolina Rebellion, Rock USA, Rockin‘ The Rivers, Rock Carnival und auf der Shiprocked-Kreuzfahrt waren sie stets eine feste Größe.

Shaman’s Harvest bestehen aus dem Sänger Nathan Hunt, den Gitarristen Josh Hamler und Derrick Shipp sowie dem Schlagzeuger Adam Zemanek.

Shaman’s Harvest online:

https://www.shamansharvest.net/

https://www.facebook.com/shamansharvest/