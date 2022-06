Dampf: veröffentlichen Debütalbum „The Arrival”

Nachdem mit The Other Side und Who Am I? bereits zwei Singles veröffentlicht wurden, die beide weltweit auf überwältigende Resonanz stießen, erschien am Freitag das erstaunliche Debütalbum The Arrival der schwedischen Metalband Dampf. The Arrival enthüllt das gesamte erste Kapitel der Dampf-Saga mit catchy Refrains, epischen Gitarrenriffs und Geschichten von der anderen Seite – erzählt von einer schier übernatürlichen Band, angeführt vom allmächtigen A-Tron, den man in seiner Heimat Schweden vor allem als Martin „E-Type“ Erikson kennt.

The Arrival wartet mit allerlei Heavy-Metal-Royalty auf: Tommy Johansson (Sabaton), Pontus Norgren (Hammerfall), Johan Hegg (Amon Amarth) und Frederick Melander (Bathory) sind als Gäste auf dem Album vertreten.

Albumproduzent Beak erzählt über den Entstehungsprozess des Albums:

„Wir haben uns vorgenommen, ein Album zu machen, das in der heutigen Metalszene heraussticht, das in seiner Gesamtheit einfach anders klingt. Es ist ein Album vollgepackt mit Musik, die zum Tanzen oder auch zum Opfern von Ziegen inspiriert. Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit Martins aka A-Tron’s Songwriting zu arbeiten und sein Gehirn nach verrückten Ideen zu durchforsten. Es gab keine Grenzen. Ich hoffe, es gefällt euch!“

Martin aka A-Tron freut sich wahnsinnig und lädt alle ein, die Ankunft von Dampf zu feiern:

„Die Veröffentlichung meines Metal-Traum-Debüts. Während meiner gesamten Karriere habe ich immer mit Metal geliebäugelt, aber erst kürzlich habe ich verstanden, dass man Pop und Metal nicht getrennt voneinander schreiben muss. Wie bei allen anderen lebendigen, sich entwickelnden Kunstformen ist die Zeit gekommen, Dinge zu mischen, die man liebt. Ich bin so glücklich, dass ich genau die Platte gemacht habe, die ich machen wollte, mit genau den Leuten, mit denen ich arbeiten wollte, dem exzellenten Produzenten Jona T, meiner Muse Eye, all den fantastischen Gastmusikern und meiner einzigartigen Dampf-Familie. Ihr werdet für immer als Statuen aus Lavagestein in meinem Herzen, kühles Met immer in greifbarer Nähe.“

The Arrival ist ab sofort bei allen Streaming Diensten verfügbar. Das Album erscheint als CD, Vinyl und als limitierte Red Vinyl Sonderedition. HIER kann man es bestellen.

So what are you waiting for! Get DAMPFED!

