Dampf: veröffentlichen neue Single + Video „No Angels Alive“ und kündigen zweites Album an

Im Sommer 2022 veröffentlichten die schwedischen Metaller Dampf um Frontmann Martin „E-Type“ Eriksson ihr Debütalbum The Arrival, das mit allerlei Heavy-Metal-Royalty aufwartete: Tommy Johansson (Sabaton), Pontus Norgren (Hammerfall), Johan Hegg (Amon Amarth) und Frederick Melander (Bathory) waren als Gäste auf dem Album vertreten. Nachdem die Band einige Sommerfestivals in Finnland und Schweden absolviert hatte und das endgültige Line-Up (u.a. Mitglieder von Hammerfall, Corroded und H.E.A.T) schließlich feststand, begab man sich ins Studio um den Nachfolger von The Arrival aufzunehmen. Einen Vorgeschmack auf das zweite Album, das diesen Herbst erscheinen wird, gibt es heute in Form der neuen Single inklusive eines gewohnt düster-pompösen Videos No Angels Alive.

„Es ist endlich an der Zeit, das zweite Kapitel der Geschichte von Dampf zu schreiben, und der erste Teil heißt No Angels Alive. Das neue Album ist die konsequente Fortführung des ersten Albums. Wir haben einfach weitergeschrieben, produziert und den Sound und die Melodien von Dampf entwickelt, und plötzlich waren wir mit unserem zweiten Album fertig. Das Neue und Aufregende ist, dass wir jetzt eine Gruppe mit festen Mitgliedern sind, in der jeder seinen Beitrag leisten und so den Songs seine eigene Handschrift und seinen eigenen Ausdruck verleihen kann“, sagt Frontmann Martin Eriksson.

„Die kreative Maschine in diesem Fahrzeug fühlt sich sehr gut geölt und gesund an. In der Woche, nachdem wir das Album fertiggestellt hatten, begannen wir bereits mit der Arbeit an einem Song für Album Nummer drei. Unsere Göttin und Mentorin Eye, eine mysteriöse Dame, die mir während des Entstehungsprozesses von Album Nummer eins in meinen Träumen erschienen ist, ist so zufrieden mit unserer Arbeit, dass sie sich bisher nicht gezeigt hat, oder vielleicht war sie auch doch nur Einbildung. Wie auch immer, ohne ihre frühe Führung würde es Dampf nicht geben. Oder die Illusion davon.“

„Die neue Single No Angels Alive beschreibt eine Welt voller böser Kräfte und Widrigkeiten. Der Ausdruck No Angels Alive bedeutet, dass das Böse in dieser Welt ohne Grund überlebt und das Gute jung stirbt“, so Martin weiter.

Dampf feiern den Single-Release am heutigen Abend zusammen mit Hammerfall und Battle Beast bei einem gemeinsamen Konzert im Stockholmer Cirkus.

Dampf Line-Up:

Martin Eriksson – Gesang

Jona Tee (Crowne, H.E.A.T) – Keyboard

Love Magnussen (Dynazty) – Gitarre

Pontus Norgren (Hammerfall, King Diamond) – Bass

David Wallin (Hammerfall) – Schlagzeug

Sam Söderlindh (Corroded) – Gitarre

Olivia Thorn – Gesang

Björn Åkesson – Gesang

