Dampf: haben das Video zum Titeltrack „No Angels Alive” veröffentlicht

Die Single No Angels Alive bietet einen frischen Blick auf das Herz der modernen Finsternis. „Wir leben in einer chaotischen Welt, und es sind dunkle Zeiten, also metaphorisch gesprochen geht es darum, dass alle Engel von der Erde abgezogen und in den Himmel zurückgeschickt wurden, so dass wir hier unten in dieser ‚Vorhölle‘ auf uns allein gestellt sind“, erklärt Keyboarder/Songwriter Beak. „Es fühlt sich alles hoffnungslos an: Wir können nichts mehr tun, weil die Menschheit randaliert und es wird nicht gut enden. Lasst uns losgehen und einen anderen Planeten finden, den wir retten können, ja?!“

Offizielles Video No Angels Alive:

Die erste Single/das erste Video des Albums, Masquerade, gibt es hier: https://youtu.be/IqR5It1SKd8?si=h5S0Xzn9K0jn2c9W

(Videos von Ted Lindén bei Bullsize Production)

Gruselig und doch farbenfroh, heavy und doch eingängig – das neue Album No Angels Alive mit einem genrelosen Geist und einem offenen Herzen; die Früchte dieses immensen und einzigartigen Albums werden reichlich sein.

No Angels Alive wird auf CD, Digipak, 12″ goldenem und schwarzem Splatter-Vinyl, digitalen Formaten und speziellen D2C-Produkten und -Bundles veröffentlicht.

Das neue Album ist ab jetzt hier vorbestellbar:https://lnk.to/DAMPFNoAngelsAlive

