Dampf – No Angels Alive

Die schwedischen Genre-Mischrocker Dampf haben ihr zweites Langeisen Ende August herausgebracht. No Angels Alive kennt keine Grenzen und macht da weiter, wo Dampf mit ihrem ersten Werk aufgehört haben. Gothic Metal Elemente werden mit Power Metal Melodien versehen, ohne den Symphonic Metal außen vorzulassen. Harte Riffs dürfen da ebenso wenig fehlen wie vorsichtige Metalcore Ausflüge. Sieht man von den Growls ab, springen sie durch alle Clean-Gesangsfarben, wie man es sonst nur bei Van Canto kennt. A cappella arbeiten die Skandinavier aber nicht, dafür gibt es immer wieder spannende Gitarrensoli auf die Ohren. Veröffentlicht wurde No Angels Alive am 23.08.2024 über Silver Lining Music auf CD-Digipak, 12″ goldenem und schwarzem Splatter-Vinyl, digitalen Formaten und speziellen D2C-Produkten und -Bundles. Für jeden Fan dürfte eine Lieblingsversion dabei sein.

Dampf setzen sofort auf den Titeltrack No Angels Alive. Griffige Hooks, klare Atmosphären und umfangreiche Gesangfacetten formen den Opener. Die tieferen Growls passen wunderbar ins Konzept. Die Symbiose aus Female Fronted und dominanteren männlichen Passagen geht voll auf. Abwechslungsreich, mit verschiedensten emotionalen Ebenen und Geschwindigkeiten in der Songstruktur, reißen Dampf immer wieder kleine Schlachtfelder innerhalb der Kompositionen auf, die schnell zu Höhepunkten heranwachsen. Klar kann man über viele einfache, fast schon klischeetriefende Umsetzungen auf der Platte diskutieren, die Darbietung bleibt dennoch stimmig und die Werke gehen gut ins Ohr. Ein Refrain jagt den nächsten, so auch bei dem epischen Masquerade. Manchmal machen es die Schweden ihrem Bandnamen gleich und gehen wie der Dampf den Weg des geringsten Widerstandes. Dadurch lassen sie leider gute Möglichkeiten liegen, um noch mal deftig nachzusetzen und lassen die Tracks dann lieber im Warmhaltemodus laufen. Manowar-Riffs eröffnen Might As Well Have Died, bis der Sound düster und bestimmend wird. Die Dark Gothic Ader kommt ans Tageslicht. Die Gedanken hinter No Angels Alive geben ein gut durchdachtes Songwriting preis, in dem nur noch ein wenig nachgesalzen werden muss. Ansonsten können mich War With The World oder Mists Of Avalon (Don’t Wake Me Up) schon gut abholen. Der noch relativ frischen Band sollte man definitiv eine Chance geben.

