Motörhead: kündigen „We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006“ in verschiedenen Versionen an

In der goldenen Ära der Single – in den 1970er und 80er Jahren – stürmten Motörhead regelmäßig am Sonntagnachmittag die Ohren der Chart-Hörer mit einer Reihe von Hits in den Rockcharts der damaligen Zeit. Die Single als Format mag zwar seit den 90er Jahren mit dem Aufkommen der CD an Bedeutung verloren haben, dies minderte jedoch nicht die Qualität der Singles und Promos, die Motörhead weiterhin veröffentlichten. Diese zumeist auf CD erschienenen Singles sind heute rar und haben einen sehr hohen Sammlerwert. Da erscheint es doch passend, auch diesen Patronengurt an Hit-Kalibern der Band nochmals aufzuarbeiten und in dem Format zu veröffentlichen, das einst durch die Single geboren wurde: 7″-Vinyl.



We Take No Prisoners ist eine Sammlung der Singles der Band aus den Jahren 1995 bis 2006, die als Box-Set mit neun 7″-Singles sowie als erweiterte Doppel-CD und als digitale Edition erhältlich sind. Von Publikumslieblingen wie dem wuchtigen Sacrifice über ihre einzigartige Coverversion der Sex Pistols mit „God Save The Queen“, bis hin zu den halb akustischen Roots-Vibes von Whorehouse Blues – es ließ sich nicht leugnen, dass ihr Song schreiberisches Können immer noch unübertroffen war.



Mit einer Auswahl seltener Live- und Radiomitschnitte und einem lange verloren geglaubten Promo-Interview mit Lemmy und Mikkey Dee aus dem Jahr 2004 ist dies die ultimative Sammlung aus jener Ära der Band, mit den Songs, die den Erfolg ihrer jeweiligen Alben befeuerten.



Weiter unten gibt es alle Details zu den jeweiligen We Take No Prisoners-Releases. News und Updates finden sich mit einem Besuch auf www.iMotorhead.com.

We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006 ist ab 25.10.2024 erhältlich.