Steelpreacher: feiern am 19.09.2025 große Releaseshow im Café Hahn in Koblenz

Seit der Gründung 2001 stehen Steelpreacher für geradlinigen Heavy Metal ohne Schnörkel mit hohem Kultfaktor. Bei ihren Live-Auftritten fließt viel Bier und Party ist angesagt. Am 19.09.2025 feiern Steelpreacher eine besondere Party, denn es ist die Releaseparty zum neuen (insgesamt siebten) Album Gimme Some Metal, welches am 05.09.2025 erschienen und somit noch brandheiß ist.

An diesem Abend mit dabei sind Motörblast, die die legendäre Musik von Motörhead mit einer unvergleichlichen Wucht und Authentizität auf die Bühne bringen werden. Die geballte Metal-Power dieser Tribute-Band hat sie längst europaweit bekannt gemacht.

Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:30 Uhr

Abendkassenpreis: 32,00 €

