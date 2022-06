Oni: veröffentlichen neuen Track & neues Video „Heart Of Stone“

Jake Oni, die kreative Kraft von Oni, über den neuen Song:

„Heart To Stone zeigt eine andere Seite von mir und ist ein Song, der mich wirklich in eine neue Richtung gebracht hat, was Oni sein könnte. Ich liebe es, den Spagat zwischen Heavy- und Clean-Gesang zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu singen.“

Letzten Monat enthüllten Oni einen weiteren Album-Track, Secrets, mit Gastgesang von Punk-Ikone Iggy Pop und Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe. Der Track wurde in zahlreichen Rockradios auf der ganzen Welt gespielt, unter anderem in der renommierten BBC Radio 1 Rock Show mit Daniel P. Carter. Secrets sowie die bereits veröffentlichten Songs The Lie und War Ender mit der New Yorker Trap-Metal-Band City Morgue sind alle auf dem kommenden zweiten Album der Band zu finden.