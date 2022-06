The Dead Daisies: veröffentlichen ersten Song „Radiance“ vom neuen Album

Radiance heißt die erste Single aus dem brandneuen Album von The Dead Daisies, das im August 2022 veröffentlicht wird. In den zurückliegenden Monaten hat die Band zusammen mit dem renommierten Produzenten Ben Grosse in den Mixroom Studios in Los Angeles komponiert und aufgenommen.

„Radiance war der erste Song, den wir für das Album geschrieben haben und wir wollten mit dem Text ein universelles Erwachen ansprechen. Musikalisch ist er stark auf Groove und Dynamik ausgerichtet.“ – Glenn Hughes

Am 3. Juni haben die Daisies ihre Sommertournee durch Europa begonnen, wo sie im Sommer mit Judas Priest, Foreigner und Whitesnake die Bühnen unsicher machen und auf renommierten Festivals wie dem Graspop (Belgien), dem Hellfest und dem God Save The Kouign Fest (Frankreich), dem Masters Of Rock Festival (Tschechische Republik) und dem Time To Rock Festival (Schweden) auftreten werden, zusammen mit einer Reihe Headline-Shows.

Der exzellente Schlagzeuger Brian Tichy (Whitesnake, Foreigner) kehrt zu den Daisies zurück und verstärkt die Band um Glenn Hughes (Deep Purple, Black Country Communion), Doug Aldrich (Whitesnake, Dio) und David Lowy (MINK, Red Phoenix) – macht euch also auf eine ordentliche Portion unverfälschten Rock auf ihrer EU-Sommertour gefasst.

„Ich freue mich darauf, dass die Leute mit Radiance einen neuen Daisies-Rock-Song hören können! Es hat viel Spaß gemacht, mit Doug, Glenn und David aufzunehmen, und jetzt freue ich mich darauf, mit den Jungs live aufzutreten! Ich hoffe, wir sehen uns alle dieses Jahr auf Tour!“ – Brian Tichy

Das Video zu Radiance entführt uns in ein Paralleluniversum mit den digitalen Nachkommen der Daisies, den Meta Daisies. Begleitet werden sie in dieser neuen Dimension von ihrer Beschützerin Daisy, die das Zepter übernommen hat. Radiance gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was im Metaversum Daisyland auf uns zukommen wird.

„Wir haben neue Musik … einen sehr ungewöhnlichen und interessanten Song namens Radiance. Anders als alles, was wir bisher geschrieben haben … es ist der erste Song unseres nächsten Albums, also dreht es auf!“ – Doug Aldrich

The Dead Daisies – EU Summer Tour 2022

03.06. DE-Hamburg – Stadtpark (special guest für Foreigner)

04.06. DE-Stuttgart – Freilichtbühne Killesberg (special guest für Foreigner)

05.06. DE-Wetzlar – Buderus Arena (special guest für Foreigner)

08.06. DE-Berlin – Zitadelle (special guest für Foreigner)

10.06. DE-Halle – Freilichtbühne Peißnitz (special guest für Foreigner)

13.06. DE-Bochum – Matrix

14.06. DE-Nürnberg – Hirsch

16.06. DE-Bruchsal – Schlossgarten (special guest für Foreigner)

23.06. DE-Saarbrücken – Garage

27.06. DE-München – Zenith (special guest für Judas Priest)

29.06. AT-Dornbirn – Conrad Sohm

30.06. AT-Wörgl – Komma

27.07. CH-Pratteln – Z7

28.07. DE-Karlsruhe – Substage

30.07. DE-Halle (Saale) – Peißnitzinsel (special guest für Judas Priest)

31.07. DE-Oberhausen – Rudolf Weber Arena (special guest für Judas Priest)

02.08. DE-Bamberg – Brose Arena (special guest für Judas Priest)

Tickets

The Dead Daisies, das sind Glenn Hughes (Deep Purple/Black Country Communion) Gesang und Bass, der Leadgitarrist Doug Aldrich (Whitesnake/Dio), der Rhythmusgitarrist David Lowy (Mink/Red Phoenix) und der Schlagzeuger Brian Tichy (Foreigner/Ozzy Osbourne) und ein Garant für energiegeladene Rockshows, die niemand ohne zufriedenes Grinsen verlassen wird.

The Dead Daisies sind der lebende Beweis dafür, dass Rock lebendig ist und bleibt!

https://www.facebook.com/TheDeadDaisies

https://thedeaddaisies.com/