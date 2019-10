Oni: veröffentlichen neue Digitalsingle „Alone“

Am 1. Oktober haben Oni ihre neue Single Alone veröffentlicht – sie stammt von einer bald erscheinenden EP. Proudziert wurde die EP von Josh Wilbur (Lamb Of God, Gojira, Trivium), Alone könnt ihr euch jetzt hier anhören:

Ihre Wurzeln liegen im Progressive Metal und Onis Sound kann mit den Genreanführern The Human Abstract, Protest The Hero und Between The Buried And Me verglichen werden, wenngleich Oni ihre eigene Duftmarke hinterlassen.

Oni Line-Up:

Jake Oni – Vocals

Martin Andres – Guitar

Chase Bryant – Bass

Johnny D – Xylosynth

Joe Greulich – Drums

Oni online:

https://www.facebook.com/TheOniBand

https://twitter.com/theONIband

https://www.instagram.com/theONIband