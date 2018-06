Leider ereilte uns gestern die Nachricht, dass ONI aus gesundheitlichen Gründen ihre gesamten Live-Aktivitäten dieses Sommers absagen müssen. So auch ihr Gastspiel bei uns. Sehr schade, denn wir hatten uns bereits sehr auf ihre ROCKHARZ-Premiere gefreut!

Dafür präsentieren wir Euch an dieser Stelle gleich zwei Neuzugänge, die es in sich haben. Please welcome at ROCKHARZ 2018: DRONE & AEVERIUM!