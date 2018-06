Hallo Freunde,

nur noch wenige Tage bis zum 25. – jetzt lassen wir die Katze für Euch aus dem Sack:

Samstagnacht im Hardbowl kommt was Großes aus Berlin! 1999 das erste Mal zur Hardbowl-Premiere aufgetaucht, über die Jahre immer mal wieder gespielt, zuletzt als Co-Headliner von Iron Maiden 2005. Endlich zurück, für Euch – Please welcome Beatsteaks!!!

www.withfullforce.de

Euer WFF Team