Die amerikanischen Extremmetaller von Goatwhore haben kürzlich eine Europatour namens European Annihilation Summer 2018 im Vorprogramm von Dying Fetus bestätigt! Jetzt wurden weitere Daten der Tour bekanntgegeben und darüber hinaus werden Goatwhore vereinzelte Headlineshows absolvieren.

Goatwhore Headlineshows:

28.07.18 Croatia Zagreb @ Vintage Industrial Bar

30.07.18 Bulgaria Sofia @ Live & Loud

01.08.18 Greece Athens @ AN Club

08.08.18 Germany Hannover @ LUX

Goatwhore European Annihilation Summer

= Support to Dying Fetus

+ Special Guests at selected shows:

Carnifex *

Toxic Holocaust #

Venom Prison +

27.07.18 Slovenia Tolmin @ Metaldays

28.07.18 Croatia Zagreb @ Vintage Industrial Bar

30.07.18 Bulgaria Sofia @ Live & Loud

01.08.18 Greece Athens @ AN Club

04.08.18 Romania Brasov @ Rockstadt Extreme

06.08.18 Poland Warsaw @ Proxima =#

07.08.18 Germany Berlin @ Bi Nuu =#

08.08.18 Germany Hannover @ LUX

11.08.18 Netherlands Leeuwarden @ Into The Grave

12.08.18 Belgium Arlon @ L’Entrepôt =*

13.08.18 UK London @ Islington Academy =*#+

14.08.18 UK Manchester @ Club Accademy =*#+

15.08.18 Germany Oberhausen @ Kulttempel =*#+

16.08.18 France Pagney-derrière-Barine @ Chez Paulette =*#+

17.08.18 Germany Dinkelsbühl @ Summer Breeze

18.08.18 France Paris @ Petit Bain =+

20.08.18 France Montpellier @ Secret Place =#+

21.08.18 Switzerland Aarau @ Kiff =#+

22.08.18 Italy Milano @ Spazio Naif =#+

23.08.18 Austria Klagenfurt @ Club Stereo =#+

24.08.18 Austria Spital am Semmering @ Kaltenbach Open Air

Vengeful Ascension ist das neue Album der New Orleanser Metal-Legion Goatwhore! Das siebte Album der Band ist zugleich ihr zweites rein analog aufgenommenes und entstand im Studio Earth Analog in Zusammenarbeit mit Jarrett Pritchard (1349, Gruesome), dem langjährigen Live-Mischer der Band.

Musik, Videos und Bestellmöglichkeiten zu Vengeful Ascension findet ihr hier.

Goatwhore Studiobesetzung

Louis B. Falgoust II – Vocals

Sammy Duet – Gitarre, Vocals

Zack Simmons – Drums

James Harvey – Bass

Goatwhore Livebesetzung

Louis B. Falgoust II – Vocals

Sammy Duet – Gitarre, Vocals

Zack Simmons – Drums

Robert „TA“ Coleman – Bass

