Lange herrschte Stille im Lager der schwedischen Adventure Metaller Twilight Force, nachdem sie vergangenen Herbst als Support von DragonForce einmal mehr die europäischen Clubs unsicher gemacht hatten. Diese Pause wurde nicht nur genutzt, um an neuen Hymnen für ihr kommendes Opus zu tüfteln, auch nach einem neuen Sänger wurde intensiv gesucht. Nachdem diese Suche erfolgreich beendet worden ist, ist heute endlich der Tag der Enthüllung gekommen: Kein Geringerer als Alessandro Conti, u.a. bekannt durch seine Aktivitäten mit LT’s Rhapsody und Trick Or T reat, wird die Truppe von nun an als neuer Barde anführen.

„Hört, hört!

Wir sind hocherfreut und stolz, dass wir euch, unseren tapferen und geduldigen Gefährten, endlich den neuen Sänger von Twilight Force vorstellen können. Bitte heißt Alessandro Conti herzlich willkommen! Er ist fortan ein Teil unseres Bündnisses und verleiht uns allen neuen Ruhm, Hoffnung und Inspiration. Seine überaus große Musikalität und seine Gabe, uns mit seinem emotionalen und sternengleichen Gesang zu beglücken, sucht heutzutage in unserem Genre ihresgleichen. Daran gibt es nicht einmal den kleinsten Zweifel. Seine strahlende Persönlichkeit und sein wunderbarer Charakter passen einfach perfekt zu uns. Es ist uns eine Ehre und wir freuen uns, von nun an unsere Schwerter, Bögen, Dolche und Lanzen bei den kommenden Abenteuern gemeinsam mit ihm zu ziehen.

Nun aber auf: Begleitet uns auf unserem Weg, der vom Feuer des ewigen Lichts nur so erleuchtet wird! Und möge die Macht des Drachen allzeit mit euch sein./Twilight Force“

Weitere Neuigkeiten aus der musikalischen Schmiede von Twilight Force werden schon bald folgen. In der Zwischenzeit könnt ihr die Band bei den folgenden Shows live sehen:

Twilight Force live:

07.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

11.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

Holt euch Heroes Of Mighty Magic hier.

Hier gibt es das Werk digital.

Mehr zu Heroes Of Mighty Magic:

Flight Of The Sapphire Dragon OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=8-OzvIL4d2w

Powerwind OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gLxmoaewFVs

Riders Of The Dawn OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0bGfVDWlQ6Q

To The Stars OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=oZMu0-nL3Xo

Battle Of Arcane Might OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DP1R5cWC0jI

Weitere Infos:

www.facebook.de/twilightforce

www.nuclearblast.de/twilightforce

