Das Böse ruht nie – die mexikanischen Deathgrinder Brujeria touren weiterhin unentwegt mit ihrer aktuellen Platte Pocho Aztlan (2016), ihrem ersten Album in 16 Jahren, im Gepäck um den Globus! Nachdem sie derzeit Kanada unsicher machen und zuvor süd- und mittelamerikanische Gefilde durchstreift haben, kommen die selbsternannten Banditos im Juli und August einmal mehr nach Europa. Neben einigen Festivalshows stehen auch ausgewählte Clubshows auf dem Reiseplan. Alle Termine gibt es unten.

Europa – Sommer 2018

06.07. PL Warschau – Pogłos

07.07. SK Bratislava – Randal Club

09.07. A Wien – Viper Room

11.07. H Dunaújváros – Rock Maraton

13.07. SLO Ljubljana – Kino Šiška

14.07. SRB Novi Sad – Exit Festival

04.08. RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

05.08. I Francavilla al Mare – Tikitaka Village

06.08. I Mailand – Circolo Magnolia

08.08. B Gent – Jeugdhuis Asgaard

09.08. NL Leeuwarden – Into the Grave Pre-Party

10.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

11.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

Weitere Brujeria -Termine:

w/ Dayglo Abortions, Incite

06.06. CDN Vancouver, BC – Astoria

08.06. CDN Calgary, AB – Dickens

09.06. CDN Edmonton, AB – Starlite Room

10.06. CDN Regina, SK – The Exchange

12.06. CDN Winnipeg, MB – Park Theatre

13.06. CDN Thunder Bay, ON – Crocks

14.06. CDN Timmins, ON – The Working Class

15.06. CDN North Bay, ON – Club 151

16.06. CDN Toronto, ON – The Opera House

17.06. CDN Sudbury, ON – The Asylum

18.06. CDN Ottawa, ON – Mavericks

19.06. CDN Québec City, QC – L’Anti Bar & Spectacles

20.06. CDN Montréal, QC – Café Campus

Holt euch Pocho Aztlan hier.

Hier gibt es das Werk in digitaler Form.

Hört euch auch Viva Presidente Trump! an.

Holt euch den Song hier.

Mehr zu Pocho Aztlan:

No Aceptan Imitaciones OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=J1oUCeg67IQ

Bruja- OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=zf0NoHg1ueI

Plata O Plomo OFFIZIELLER VIDEO (N.S.F.W.): https://www.youtube.com/watch?v=mWDZayTVScU

Was wissen wir eigentlich über dieses maskierte Todeskommando? Der Name Brujeria stammt von der schwarzen Magie, mit denen mexikanische Drogendealer in religiösen Lokalen das Fürchten lehren. Man erzählt sich, dass diese Banditos-Truppe aus satanischen Drogenbaronen besteht, die sich zusammengetan haben, um jener Hexerei den passenden musikalischen Rahmen zu verpassen – und das unter dem Banner „Machete Metal“.

Doch was entspricht der Wahrheit? Unabhängig davon, wer sie sind oder wofür sie einstehen, Brujeria bleiben eine Gewalt der Natur, einer äußerst bösen Natur.

Weitere Infos:

www.brujeria.com

www.facebook.de/brujeria

www.nuclearblast.de/brujeria

