Burning Witches: kündigen Tour mit Grave Digger an und verraten erste Details zum kommenden Album

Burning Witches sind momentan nicht nur der am heißesten gehandelte Export aus der Alpenrepublik – nein, die Schweizerinnen zählen zu den spannendsten Newcomerinnen im Old School-Heavy Metal der letzten Jahre – und das weltweit! Die Band, die ausschließlich aus Frauen besteht, verhexte schon mit der ersten Single Burning Witches (die im Gründungsjahr 2016 erschienen ist) die Fachpresse und räumte im Metal Hammer und Rock Hard den Status als „Demo des Monats“ ab. Klar, der kraftvolle Heavy Metal glänzt durch starke Kompositionen von Bandgründerin Romana sowie die ausdrucksstarke Stimme von Sängerin Seraina, welche schon in einem Atemzug mit Rob Halford (Judas Priest) genannt wurde.

Das selbstbetitelte Debütalbum schlug bereits hohe Wellen und die Schweizerinnen haben sich längst in den Fokus des traditionellen Heavy Metal-Publikums gespielt. Keine Frage, bei so viel Talent wurde auch schnell das Szene-Schwergewicht Nuclear Blast Records hellhörig und nahm die Band kurzerhand vor einigen Monaten unter Vertrag.

Bei allem musikalischen Traditionsbewusstsein – Ruhe oder Stillstand kennt bei Burning Witches niemand und so brodelt schon das nächste Hexen-Meisterwerk im stählernen Kessel. Das Buch Hexenhammer, das 1486 die Hexenverfolgung legitimierte, steht dabei im Mittelpunkt der Texte. Es geht um Unterdrückung, Gewalt gegen Schwache und Manipulation der Fakten – alles Themen, die zeitloser denn je sind. Produziert wurde die kommende Platte erneut im Little Creek Studio, mit demselben Team wie schon ihr Vorgänger: V.O. Pulver (Pro-Pain, Destruction, Nervosa, Pänzer) sowie Destruction-Legende Schmier, der als enger Freund der Band beratend zur Seite stand. Herausgekommen ist dabei erneut ein fulminantes Heavy Metal-Album, welches den Headbangern weltweit die Sprache verschlagen und natürlich gewaltigen Muskelkater im Nacken bescheren wird.

Das neue, noch unbetitelte Album wird im Winter 2018 via Nuclar Blast in die Läden gewuchtet.

Direkt im Anschluss werden die Burning Witches dann als Special Guest von Grave Digger auf der umfangreichen Tour Of The Living Dead durch den gesamten Kontintent streifen, was sie heute stolz verkünden dürfen! Seht unten alle Tourdaten im Überblick.

Romana kommentiert:

„Es hat uns natürlich sehr gefreut, dass Chris Boltendahl uns beim Bang Your Head!!! Winterfestival direkt gefragt hat, ob wir Interesse hätten, mit Grave Digger zu touren. Das ist die erste große Tour für uns und wir fühlen uns natürlich geehrt, als Newcomer eine solche Chance zu bekommen. Da unser zweites Album im November erscheinen wird, passt der Zeitpunkt natürlich perfekt! Wir sind super happy & READY TO FIGHT!“

The Tour Of The Living Dead

w/ Grave Digger – präsentiert von Rock Hard (D)

11.01. D Hannover – MusikZentrum

12.01. D Andernach – JUZ Live Club

13.01. CH Pratteln – Z7

14.01. D München – Backstage

15.01. D Aschaffenburg – Colos-Saal

16.01. D Saarbrücken – Garage

17.01. D Bochum – Zeche

18.01. D Glauchau – Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin – Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam – Baroeg

22.01. D Hamburg – Martkhalle

23.01. D Berlin – Lido

24.01. D Bamberg – Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen – Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg – Rockfabrik

28.01. F Paris – Petit Bain

29.01. UK London – Camden Underworld

30.01. B Vosselaar – Biebob

31.01. F TBA

01.02. E Bilbao – Santana 27

02.02. E Madrid – Sala Mon Live

03.02. E Barcelona – Razzmatazz 2

Weitere Burning Witches-Termine:

30.06. CH Winterthur – Gaswerk (w/ Iced Earth, Gonoreas)

06.07. HR Pula – Uljanik Open Air

12.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

30.08. CH Luzerne – Schüür (w/ Nervosa, Irony Of Fate)

01.09. A Satteins – Hard N‘ Heavy

Metal Storm Tour 2018

w/ Gonoreas

05.10. E Madrid – Boveda

06.10. E Vitoria-Gasteiz – Urban Rock Concept

07.10. E Barcelona – Sala Bóveda

08.10. E Valencia – Paberse Club

09.10. E Puertollano (Ciudad Real) – Krater Rock City

10.10. E Saragossa – Carpa Rock Interpeñas

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Burning Witches sind:

Seraina | Gesang

Romana | Gitarre

Sonia | Gitarre

Jay | Bass

Lala | Schlagzeug

Weitere Infos:

