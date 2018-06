Das Burning Q Festival 2018 rückt naher! Es erwarten euch zwei Tage Camping & Festival mit vielen Bands auf 2 Bühnen, Meet and Greet, Aftershowparty, Feuershow und vielem mehr.

Heute gibt’s die Running Order:

Lineup:

Dust Bolt, Stallion, Thulcandra, Décembre Noir, Damnation Defaced, I’ll Be Damned, Pripjat, Overruled, Words Of Farewell, 7eptime, Fateful Finality, We Are Riot, All Will Know, Fabulous Desaster, Bulldriver, Quiron, Clear Sky Nailstorm, Skaldenmet, Weckörhead, Freies Feuer

Tickets erhaltet ihr an folgenden Vorverkaufsstellen:

– Hot Shot Records in Bremen

– Musikland OHZ

– Vereinsheim des SV Arminia Freißenbüttel

– als E-Ticket bei www.ticketticker.de

Festivalbeginn:

Freitag, 27.07.2018 um 18:00 Uhr

Samstag, 28.07.2018 um 13:00 Uhr

Ende jeweils gegen 3:00 Uhr.

Campingplatz-Öffnungszeiten:

Freitag, 27.07.2018 16:00 – Sonntag 29.07. 2018 14:00

Heimelberg 15, 27711 Osterholz-Sc harmbeck

https://www.burningqfestival.de//



