Oni: kündigen neues Album „Loathing Light“ an, neue Single „Secrets“ online

Das Progressive-Metalcore-Projekt Oni hat mit Secrets einen weiteren neuen Track veröffentlicht, auf dem Punk-Ikone Iggy Pop und Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe als Gastsänger zu hören sind. Die Single sowie die bereits veröffentlichten Songs The Lie und War Ender mit der New Yorker Trap-Metal-Truppe City Morgue stammen aus dem kommenden zweiten Album der Band, Loathing Light, das am 17. Juni über Ironshore Records erscheinen wird.

Ursprünglich hatte Jake Randy Blythe eingeladen, seine Gesangskünste bei Secrets einzubringen, und als der Song sich zusammensetzte, wurde die Idee einer zweiten Gaststimme diskutiert, um dem Stück eine weitere Dimension zu verleihen. „Iggys Gesang ist so ikonisch und sofort wiedererkennbar, sein Stil ist das, was wir gesucht haben. Aber wir dachten uns, vielleicht können wir ja den Mann selbst dazu bringen, sich das mal anzuschauen?“ Das taten sie, und der legendäre Anführer der Stooges und ‚Godfather of Punk‘ liebte den Track. Jake ergänz: „Er kam, wir aßen etwas und chillten einfach. Und dann machte er sein Ding mit dem ganzen Song. Er fragte mich nach Ideen, wie ich den Song angehen sollte, was einfach verrückt und cool war. Es hat alles so gut funktioniert und war einfach nur abgefahren.“

Ein weiterer Gast, der Sänger von Lamb Of God, Randy Blythe, erzählt: „Es war großartig, wieder mit Jake zu arbeiten, und natürlich mit den üblichen Verdächtigen, meinen Landsleuten Mark Morton und Josh Wilbur – immer eine gute Zeit. Aber mit einem meiner größten Einflüsse als Frontmann, dem Urvater des Punk und der lebenden Legende Iggy Pop, auf einem Track zu sein und ein Video zu drehen? Völlig unbezahlbar.“

Mit Loathing Light liefern Oni ein Album ab, das mit einem noch fetteren Sound als ihr Debütwerk aufwartet. Onis zweites Album wurde von Sänger und Texter Jake Oni und seinen engsten Verbündeten, Produzent Josh Wilbur (Megadeth, Trivium, Gojira) und Lamb Of God-Gitarrist Mark Morton, geschaffen.

„Die Songs sind in der ersten Person geschrieben, mit viel ‚ich‘ und ‚mich‘ in den Texten, im Gegensatz zu ‚uns‘ oder ‚euch'“, erklärt Jake. „Die Musik umfasst viele verschiedene Stimmungen, sowohl helle als auch dunkle. Ich habe mich selbst herausgefordert, schwierige Dinge anzusprechen, die ich im Laufe der Jahre durchgemacht habe.“

Das Ergebnis sind zehn Tracks, die eine emotionale Bandbreite von totaler Brutalität bis hin zu introspektiver Verzweiflung abdecken. Songs wie Against My Sins und Heart To Stone würden in einer Playlist neben Of Mice & Men oder Linkin Park nicht fehl am Platz klingen.

„Mark hat mir bei vielen Dingen geholfen, die mit psychischer Gesundheit und Sucht zu tun haben, Dinge, die er selbst durchgemacht hat“, sagt Jake. „Er war definitiv eine große Unterstützung für mich. Ich habe schon früher mit einer kompletten Band mit ihm gearbeitet, aber dieses Mal waren es nur er und ich, die ein ganzes Album zusammen geschrieben haben, was der Hammer war. Ich möchte niemanden außer Mark und Josh dabei haben, wenn ich den Gesang aufnehme. Sie wissen, was ich tun kann. Sie kennen meine Grenzen und wissen, wie ich meine Talente einsetzen kann, wie es sonst niemand kann.“

Jake und Mark hatten bereits bei Mark Mortons Debüt-Soloalbum Anesthetic zusammengearbeitet, bei dem Jake als Executive Producer und Co-Writer gemeinsam mit Morton, Wilbur und dem verstorbenen Chester Bennington in Erscheinung trat.

„Musik ist ein solches Geschenk“, sagt er nachdenklich. „Wenn man Musik machen kann und die Leute darauf reagieren? Ich habe gelernt, das nicht für selbstverständlich zu halten. Man sollte sich glücklich schätzen, denn die Möglichkeit, Musik zu machen, ist ein großes Geschenk. Wir sollten immer dankbar sein. Denn es ist der coolste Job, den man machen kann.“

Loathing Light Tracklist:

1. The Lie

2. Against My Sins

3. Secrets feat. Randy Blythe & Iggy Pop

4. Awaken

5. War Ender feat. City Morgue

6. Heart To Stone

7. Battery Tomb

8. Sequence Static

9. Gasoline

10. Golden

