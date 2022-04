Fallen Sanctuary (feat. Mitgliedern von Serenity & Temperance): veröffentlichen neues Musik Video zum Album Titeltrack aus kommendem Debüt

Fallen Sanctuary, das neue Band Projekt rund um Serenity Frontmann Georg Neuhauser und Marco Pastorino (Gitarrist bei Temperance), haben einen weiteren Song samt Musikvideo aus ihrem kommenden Debütalbum online gestellt. Terranova erscheint am 24. Juni 2022 über das Hamburger Metal Label AFM Records.

Marco verrät über die neue Single: „Terranova war einer der ersten Tracks, den wir für unser Debütalbum geschrieben haben und wir waren uns sofort einig – das ist Melodic Metal, wie wir ihn lieben!“

Sänger Georg ergänzt: „Ich liebe Terranova einfach – schnell, melodisch und einem dramatischen Text. Es erinnert mich an eines meiner Lieblingsalben: Silence von Sonata Arctica.“

Das neue Fallen Sanctuary Video zu Terranova seht ihr hier:

Terranova wurde von Neuhauser / Pastorino produziert, wurde in der Groove Factory Udine, Italien und Rec.-It Telfs aufgenommen, und gemischt und gemastert von Jan Vacik in den Dreamsound Studios in München. Am 24. Juni erscheint das gute Stück, vorbestellen könnt ihr es bereits HIER!

Fallen Sanctuary sind:

Georg Neuhauser – Gesang

Marco Pastorino – Gitarre

Alfonso Mocerino – Drums

Gabriele Gozzi – Bass