Fallen Sanctuary: unterschreiben bei AFM Records

Mit Fallen Sanctuary heißt das Label AFM Records eine ganz besondere neue Band willkommen. Die Köpfe dahinter sind Georg Neuhauser (Sänger von Serenity) und Marco Pastorino (Gitarrist von Temperance), die hier ihrer gemeinsamen Liebe zu melodischem Power Metal frönen.



Die beiden Musiker freundeten sich 2018 während einer gemeinsamen Tournee an und stellten fest, dass ihre Vorbilder und ihr Geschmack nahezu deckungsgleich sind. Neuhauser: „Marco und ich unterhielten uns oft nachts im Tourbus, wenn wir mit Serenity und Temperance auf dem Weg zur nächsten Show waren. Es war verblüffend, wie groß die Schnittmenge unserer Lieblingsbands ist. Und da wir uns auch menschlich großartig verstehen und nur vier Autostunden voneinander entfernt wohnen, ist die Idee entstanden, irgendwann ein gemeinsames Album zu veröffentlichen.“ Dieses „irgendwann“ ist jetzt gekommen: Schon im Juni präsentieren Neuhauser und Pastorino unter dem Bandnamen Fallen Sanctuary ihr Debüt Terranova. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die neue Band auch bereits über eine feste Rhythmusgruppe (Alfonso Mocerino, Schlagzeug; Gabriele Gozzi, Bass) verfügt, die Fallen Sanctuary bei Live-Auftritten komplettieren wird.



„Die Qualität von Fallen Sanctuary hat uns vom Fleck weg überzeugt“, sagt AFM Records A&R Timo Hoffmann. „Dass wir es hier mit einer echten Herzensangelegenheit zu tun haben, war gleich offensichtlich: Liebe fürs Detail und allerhöchste Ansprüche an sich selbst machen Fallen Sanctuary aus. Songwriting, Performance und Produktion sind auf einem immens hohen Level und werden Fans von variantenreichem Melodic Power Metal hellauf begeistern. Dazu sind Georg und Marco so positive Charaktere, dass wir uns sehr auf die Zusammenarbeit freuen.“



„Ich verfolge das Schaffen von AFM Records schon seit ich mir 1998 Vain Glory Opera von Edguy kaufte. Dort einmal selbst Musik zu veröffentlichen, war ein Traum. Mit Fallen Sanctuary wird dies nun Realität und ich denke, dass wir in AFM den perfekten Partner für die Veröffentlichung unseres Debütalbums Terranova gefunden haben“, kommentiert Sänger Georg Neuhauser. „Da kommen viele Erinnerungen auf… von Zeiten, als ich in meinem Zimmer die Scheiben von Avantasia oder eben Edguy hörte. Und nun ist es an uns selbst, das nächste Melodic Power Metal-Meisterwerk bei AFM zu veröffentlichen“, fügt Georg lächelnd hinzu.



„Wir sind begeistert, mit AFM Records unser neues Album veröffentlichen zu können“, stimmt auch Gitarrist Marco Pastorino mit ein. „Sie sind das beste Team, das wir uns für unsere Reise vorstellen konnten. Wir haben sehr hart an unserem Debütalbum gearbeitet und können die Veröffentlichung kaum erwarten. Demnächst wird es nach und nach immer wieder Updates hierzu geben. Ich denke, dass Melodic Power Metal-Fans dieses Album lieben werden.“



Das Fallen Sanctuary Debütalbum Terranova wird am 24.06. erscheinen. Schon am 25. Februar gibt die Truppe mit ihrer ersten Single Broken Dreams einen starken Vorgeschmack.