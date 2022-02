Ice Nine Kills: veröffentlichen animiertes Video von „Take Your Pick feat. Corpsegrinder“, inspiriert durch Horrorfilm „My Bloody Valentine“

Die Herrscher des Slashercore, Ice Nine Kills, feierten den romantischsten Tag des Jahres, indem sie ihren Fans ein besonderes Valentinsgeschenk in Form eines blutigen, animierten Musikvideos zu ihrem Track Take Your Pick gemacht haben, in dem Cannibal Corpse-Frontmann Corpsegrinder mitspielt und der vom berüchtigten Horrorfilm My Bloody Valentine inspiriert ist.

Take Your Pick ist auf Ice Nine Kills phänomenal erfolgreichem Album The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood zu hören. Das im Oktober 2021 veröffentlichte Album brachte Ice Nine Kills ihre erste Top-20-Position (#18) in den Billboard Top 200 ein, toppte die Digital- und Current Hard Music-Charts, erreichte die Top 5 der Current Rock-, Independent-, Current Albums- und Album-Verkaufscharts und verzeichnete bis heute 62 Millionen plattformübergreifende Streams und 6,6 Millionen YouTube-Views für die Singles Hip To Be Scared, Assault & Batteries, Rainy Day und Funeral Derangements.

Fans können sich außerdem exklusiv auf der Website von Take Your Pick ein tolles Merch sichern: ink-merch.com

Das Review zum Album The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Über Ice Nine Kills

Dekadent, hinterhältig und wahnsinnig – Ice Nine Kills zelebrieren die dunkelsten Seiten der Popkultur und schürfen auf dem 2018er Album The Silver Scream, das die Top-10-Mainstream-Rock-Single A Grave Mistake und den Top-20-Hit Savages hervorbrachte, eine ganze Bibliothek ikonischen Horrors. Die kreative Verbindung von Musik und Fiktion begann mit dem Top-5-Hard-Rock-Album Every Trick In The Book, das die Themen der vorherigen drei Alben auf eine neue Ebene brachte und das die Band auf ihrem neuesten Album The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood vollständig perfektioniert hat.

Die Synergie von Musik und Lebensstil der Band wird gerne mit Slipknot und Rob Zombie verglichen. Als visionäre Wegbereiter und multimediale Vordenker haben INK mit theatralischen Shows, konzeptionellen Videos und einfallsreicher Kommunikation zwischen Band und Fans eine aufregende Welt für eine wachsende Schar treuer Anhänger geschaffen. Für ihr Merry Axe-Mas-Mobilspiel wurden sie kürzlich mit dem renommierten Clio Award für Musikmarketing ausgezeichnet und ihr Live-Streaming-Event vom Oktober 2020, The Silver Stream, wurde bei den diesjährigen Horror Hound Film Festival Awards in den Kategorien Judges Choice, Best Sound, Best Supporting Performance, Best Cinematography und Best Feature für fünf Preise nominiert. Mit über 1,37 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify, 595 Millionen Karrierestreams bis heute und über 129,5 Millionen Views auf YouTube ist die Band fest als eine der bösartigsten Kräfte des modernen Metals etabliert.

Ice Nine Kills – Line-Up:

Spencer Charnas – Gesang

Dan Sugarman – Gitarre

Ricky Armellino – Gitarre

Joe Occhiuti – Bass

Patrick Galante – Schlagzeug

Ice Nine Kills online:

IceNineKills.com