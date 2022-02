Vein.fm: veröffentlichen Single und Video zu „Wavery“

Am 15. Februar hat die Band den neuen Track Wavery veröffentlicht. Zusammen mit dem Song, liefert die Band auch ihr neues Musikvideo.

„Mit Wavery betritt Vein.fm ein neues und doch seltsam vertrautes klangliches Terrain“, so die Band. „Textlich geht es darum, sich von dem zu befreien, was einen in Sicherheit hält, aber auch von dem, was einen zurückhält. Es ist eine psychologische Reise zu deinem voll verwirklichten Selbst.“

Die Band hat bereits Fear In Non Fiction veröffentlicht. In dem Song ist Thursday-Sänger Geoff Rickly zu hören. Hier anhören. Vein.fm hat das Video zu The Killing Womb veröffentlicht. Seht es euch hier an. Die Ankündigung der Veröffentlichung wurde von Pitchfork, Stereogum, Brooklyn Vegan, Revolver, Loudwire, MetalSucks, NME und anderen angekündigt – ein weiteres Indiz dafür, dass This World Is Going To Ruin You eine der meist erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2022 ist.

