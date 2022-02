Vein.fm: kündigen EU- und UK-Termine für diesen Sommer mit Higher Power und Drain als Support-Bands an

Vein.fm haben für diesen Sommer eine Reihe von UK- und EU-Terminen als Support für ihr neues Album This World Is Going To Ruin You angekündigt, das am 4. März über Nuclear Blast Records (außer Nordamerika) unter exklusiver Lizenz von Closed Casket Activities veröffentlicht wird. Vorbestellen könnt ihr es hier. Das Album folgt auf das 2018 erschienene Errorzone. Tour-Support kommt von Higher Power und Drain.

Vein.fm 2022 – UK & EU Tourdaten

Juni

15. – Stuttgart, DE – Juha West

16.- Metz, FR – Les Trinitaires

17. – Dortmund, DE – Junkyard

18.- Mannheim, DE – Maimarkthalle

19. – Cologne, DE – Helios37

20. – Hamburg, DE – Hafenklang

21. – Hannover, DE – Bei Chez Heinz

22. – Warsaw, PL – Poglos

23. – Prague, CZ – Club 007

24. – Ferropolis, DE – Full Force Festival

25. – Ysselsteyn, NL – Jera On Air

26. – Manchester, UK – Outbreak Festival

27. – London, UK – The Underworld

28. – London, UK – The Underworld

29.- London, UK – The Underworld

30. – Paris, FR – Le Gibus

Juli

1. – Nuremburg, DE – Mission Ready Festival

2. – Ieper, BE – Ieperfest

Der Kartenverkauf hat für alle Termine am Montag, den 14. Februar 2022 begonnen.

