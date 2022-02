Watain: kündigen europäische Co-Headline-Tour mit Abbath und Special Guests Tribulation & Bölzer an

Das berühmt-berüchtigte schwedische Black Metal-Kollektiv Watain ist stolz zu verkünden, dass sie sich mit der norwegischen Genre-Ikone Abbath für eine Co-Headline-Tour mit dem Titel Chariots Of Fire Europen Tour 2022 im Spätsommer / Frühherbst zusammentun werden. Zusammen mit den schwedischen Dark Metal-Shootingstars Tribulation und dem unkonventionellen Schweizer Blackened Death Metal-Duo Bölzer ist dies die Tour, die die europäischen Extrem-Metal-Fans nach einer scheinbar endlosen Dürreperiode wahrlich verdient haben.

E. Danielsson von Watain kommentiert:

„Wir können endlich unsere erste Europatour für The Agony & Ecstasy Of Watain ankündigen: Die Chariots Of Fire Tour, im Herbst 2022. Der Name der Tour stammt aus der ersten Textzeile des ersten Songs des neuen Albums, ist aber auch eine Ode an den Song von Bathory, einer Band, für die wir mit unserem Tourbegleiter, den einzigartigen Abbath, eine große Leidenschaft teilen. Mit dabei sind auch die einzigartigen Kraftpakete Tribulation und Bölzer.“

Watain haben erst kürzlich eine neue Single namens The Howling veröffentlicht – die aus ihrem kommenden neuen Studioalbum The Agony & Ecstasy Of Watain stammt, das am 29. April 2022 erscheinen wird.

The Howling kann hier gestreamt werden: https://bfan.link/the-howling

Hier könnt ihr The Agony & Ecstasy Of Watain vorbestellen: https://bfan.link/the-agony-ecstasy-of-watain-1.ema

Chariots Of Fire Europen Tour 2022

Watain | Abbath| Co-Headliner

Tribulation | Bölzer| Special Guests

Tourdaten:

15.09.2022 – FR – Paris – Elysee Montmartre

16.09.2022 – DE – Oberhausen – Turbinenhalle

17.09.2022 – DE – Munich – Backstage

18.09.2022 – IT – Milan – Live Club

20.09.2022 – FR – Toulouse – Le Bikini

22.09.2022 – PT – Lisbon – Lisboa Ao Vivo

23.09.2022 – ES – Madrid – La Riviera

24.09.2022 – ES – Barcelona – Apolo

25.09.2022 – FR – Lyon – Transbordeur

27.09.2022 – CH – Zurich – Komplex 457

28.09.2022 – DE – Filderstadt – Filharmonie

29.09.2022 – NL – Tilburg – 013

30.09.2022 – UK – London – Earth

02.10.2022 – BE – Antwerp – Trix

04.10.2022 – DE – Hamburg – Markthalle

05.10.2022 – DK – Copenhagen – Amager Bio

06.10.2022 – NO – Oslo – Rockefeller

07.10.2022 – SE – Stockholm – Fallan

09.10.2022 – FI – Helsinki – Vanha

Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch den 16. Februar um 10 Uhr morgens.

Über Watain

Watain kroch 1998 aus Satans Unterlaib und hat sich seither zu einer der bekanntesten und berüchtigtsten Black Metal Bands der Welt entwickelt. Auf ihr Vermächtnis wird oft mit Furcht, Liebe, Verwirrung oder Ehrfurcht, aber selten mit Gleichgültigkeit verwiesen.

Ihre berüchtigten Liveshows sind zu einem weltweiten Phänomen geworden; unnachahmliche Zeremonien des wilden Black Metal-Fanatismus, bei denen das Heilige und Feierliche mit roher, unverfälschter Kraft kollidiert. Mit ihrem mit Spannung erwarteten siebten Studioalbum begeistern und elektrisieren Watain ihr Publikum weiterhin mit ihrer unverwechselbaren, abenteuerlichen Black-Metal-Magie, die sie im Laufe ihrer 25-jährigen Geschichte verarbeitet und destilliert haben.

The Agony & Ecstasy of Watain wurde von Tore Stjerna, einem langjährigen Mitarbeiter der Band, live in seinem berüchtigten Necromorbus-Studio aufgenommen, das nun in eine alte Kirche auf dem schwedischen Land verlegt wurde, und bringt den Hörer einen großen Schritt näher an das innerste Herz einer Band, die trotz aller Gerüchte und Kontroversen immer nach einer aufrichtigen und authentischen Ausdrucksform gestrebt hat.

Mit zehn Songs, die von der Gründertrinität von Watain (E. Danielsson, H. Jonsson und P. Forsberg) geschrieben wurden, ist es auch das erste Watain-Album, das live mit einer vollständigen Besetzung aufgenommen wurde, die durch A. Lillo, H. Eriksson und E. Forcas ergänzt wurde.

Das Material wird außerdem durch die edlen Beiträge von Farida Lemouchi (ex-The Devil’s Blood, jetzt bei Molassess) und Gottfrid Åhman (ex-In Solitude, jetzt bei PÅGÅ) bereichert.

Die Texte, immer ein zentraler Aspekt jedes Watain-Albums, reichen von manischem Proselytismus bis hin zu tiefgründigen Betrachtungen über die Relativität zwischen Leben und Tod, heilig und profan, heilig und unheilig, Qual und Ekstase, wobei sie eifrig die verschlungenen Tiefen des Geistes und der Seele mit einem neuen Gefühl von Klarheit und Entschlossenheit ausgraben.

Geprägt von einem morbiden Sinn für Schönheit, vermischt mit roher, ursprünglicher Kraft, ist Watain der Wolf, der furchtlos und frei in der dunklen Nacht des Menschen jagt.

