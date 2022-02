Bloodred: kündigen neues Album an

Die Blackened Death Metal Band Bloodred wird am 22.04.2022 ein neues Album namens Ad Astra bei Massacre Records veröffentlichen und präsentiert sich erwachsener und vielschichtiger denn je!

Es ist das 2. Studioalbum von Sänger und Multi-Instrumentalist Ron Merz und Drummer Joris Nijenhuis, welches von Alexander Krull im Mastersound Studio gemischt und gemastert wurde.

Das Coverartwork wurde vom in den USA ansässigen Künstler Samuel Nelsen exklusiv für Bloodred gezeichnet, während sich Stefan Heilemann um das allgemeine Artwork sowie die neuen Bandfotos kümmerte.

Ad Astra wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/adastra

Weitere Pre-order Möglichkeiten werden zeitnah hinzugefügt.

Bloodred – Ad Astra

CD Digipak

1. Shatterer Of Worlds

2. With Existence Comes Suffering

3. Neon Gods

4. All Is Bleak (Bonus Track)

5. United/Divided

6. Twilight Falls

7. Fire, Ash And Dust

8. Realm Of Silence

9. Ad Astra

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Shatterer Of Worlds

With Existence Comes Suffering

Neon Gods

Fire, Ash and Dust

United/Divided

B-Side

Twilight Falls

Realm Of Silence

Ad Astra

http://bloodredband.com

https://www.facebook.com/Bloodredofficial