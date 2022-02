Vio-Lence: veröffentlichen neues Video zu Let „The World Burn“

Die Jungs von Vio-Lence aus der Bay Area geben mit Let The World Burn, dem ersten offiziellen Video ihrer gleichnamigen 5-Song-EP, die am 4. März bei Metal Blade Records erscheint, den Ton an. Let The World Burn ist nach World In A World (vom 1990er Album Oppressing The Masses) und der 2020er Single California Uber Alles das dritte Video im Katalog der Band. Abgedreht wurde es von Robert Graves/Defiant Digital Productions.

Schaut euch Let the World Burn hier an:

Frontmann Sean Killian erklärt: „Die Erinnerung an dich wird für immer vergessen sein, wenn das Ereignis der Auslöschung eintritt und Feuer zu Gott wird. Wenn die Welt brennt und alles zerstört ist, wird alles, was ihr wisst, alles, was ihr glaubt, für immer vergessen sein. Lasst die Welt brennen!“



Phil Demmel, Gründungsgitarrist, fügt hinzu: „Ich hatte in den letzten 17 Jahren nicht viel Thrash geschrieben, aber da ich über die Jahre der Hauptsongwriter der Band war, wollte ich diesen Sound, ich wollte dieses rohe Ding aus der Mitte der 80er Jahre, aber ich wollte auch unsere charakteristischen Noten und Strukturen und solche Sachen einfangen.“

Vio-Lence werden ihre brutale Liveshow zusammen mit ihren Thrash-Kollegen Coroner in ausgewählte Städte bringen, bevor beide Legenden am 27. Mai das Maryland Deathfest stürmen. Tickets sind jetzt im Vorverkauf.

Vio-Lence Tourdaten 2022

5/21 Chicago, IL @ Reggies

5/24 Boston, MA @ The Middle East

5/25 Philadelphia, PA @ Underground Arts

5/26 New York, NY @ Le poisson Rouge

5/27 Baltimore, MD @ Maryland Deathfest

