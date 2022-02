Vein.fm: veröffentlichen neuen Song „Fear In Non Fiction“ feat. Thursday’s Geoff Rickly

Vein.fm werden ihr neues Album This World Is Going To Ruin You am 4. März über Closed Casket Activities veröffentlichen. Außerhalb Nordamerikas wird die Platte über Nuclear Blast Records unter exklusiver Lizenz von Closed Casket Activities veröffentlicht. Vorbestellen könnt ihr es hier. Das Album folgt auf das 2018er Album Errorzone.

Am 25. Januar hat die Band den neuen Track Fear In Non Fiction veröffentlicht. In dem Song ist Thursday-Sänger Geoff Rickly zu hören.

„Vein.fm geben mir immer wieder Hoffnung“, sagt Rickly. „Sie hören nie auf, die Grenzen ihres Sounds zu verschieben und gehen bis an die Grenzen ihrer physischen Fähigkeiten, Lärm zu machen. Auf diesem Album vereinen sie avantgardistische Elemente, sozialkritische Texte und wilde Klanglandschaften, ohne jemals die absolute Brutalität ihrer frühen Songs zu opfern. Ich freue mich so sehr, Teil dieser Platte zu sein – einer Platte, die uns alle voranbringen wird.“

Zuvor hatte Vein.fm bereits das Video zu The Killing Womb (hier) veröffentlicht. Die Band führte auch ein exklusives Interview mit Spin, in dem sie über das neue Album sprach. Lest es hier. Die Ankündigung des neuen Albums wurde von Pitchfork, Stereogum, Brooklyn Vegan, Revolver, Loudwire, MetalSucks und vielen anderen angekündigt – ein weiteres Indiz dafür, dass This World Is Going To Ruin You eine der meist erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2022 ist.

This World Is Going To Ruin You wurde mit dem Grammy-gekrönten Produzenten Will Putney von Graphic Nature Audio im April 2020 aufgenommen, nur wenige Wochen nach einem globalen Shutdown. Mit Gastauftritten von Künstlern wie Geoff Rickly, Jeff Smith und Bones sowie dem Original-Artwork und der Typografie von Autumn Morgan ist This World Is Going To Ruin You eine vollständig realisierte Version der düsteren und ekelhaften Anfänge des metallischen Hardcore der Band.

Während das Debütalbum Errorzone von Pitchfork gelobt wurde, das feststellte, dass es „den Ton für eine der aufregendsten Heavy-Platten des Jahres angibt …“, ist This World Is Going Ruin To You ein echter Hit. This World Is Going To Ruin You wird als ein eigenes, formidables Biest gepriesen. „Jede Veröffentlichung ist wie ein eigenes Universum“, erklärt die Band. „Auf Errorzone haben wir uns in ein anderes Universum begeben, klanglich und visuell. Es war sehr futuristisch und hochenergetisch, und es gab viele Elemente, die wir angezapft haben, um unsere Vision von diesem Universum zu erfüllen. In diesem Sinne ist This World Is Going To Ruin You nicht so sehr eine Rückkehr zu den Wurzeln der Band als vielmehr eine vollständigere Version von ihnen. Aber es ist kein aufgesetzter Nostalgietrip. Wir führen diesen Teil der Band ganz natürlich zu einem größeren Potenzial“, erklärt Sänger Anthony DiDio. „Errorzone war der Eintritt in eine andere Welt, während diese Platte Vein.fms Heimkehr ist.“

Textlich beschreibt This World Is Going to Ruin You den menschlichen Zustand durch eine Zeitlinie von der Geburt bis zum Tod. „Ich kam aus einer sehr antisozialen Mentalität“, sagt DiDio. „Ich wollte, dass die Leute komplett abschalten und ihre eigene persönliche Reise durch dieses Album machen.“

This World Is Going To Riun You – Tracklist

Welcome Home

The Killing Womb

Versus Wyoming

Fear in Non Fiction

Lights Out

Wherever You Are

Magazine Beach

Inside Design

Hellnight

Orgy in The Morgue

Wavery

Funeral Sound

Vein.fm – Line-Up:

Matt – Schlagzeug

Jeremy – Gitarre

Jon – Bass

Benno – Samples

Anthony – Gesang

