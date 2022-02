Twin Temple: veröffentlichen digitale Single „Let’s Have A Satanic Orgy / Tengamos La Orgía Sataníca“

Die Kreuzung, der Schnittpunkt, der Ort, an dem der Teufel seine Geschäfte macht; dort kann die Verschmelzung von zwei scheinbar unterschiedlichen Formen der Magie ausbrechen und etwas noch nie Dagewesenes hervorbringen, und genau dort haben Twin Temple einen Zauber ausgesprochen, der eine faszinierende Klangkreatur aus der Tiefe freigesetzt hat.

Heute bietet das satanische Doo-Wop-Duo seinen Fans eine neue Single, Let’s Have A Satanic Orgy. Die Veröffentlichung enthält ein Flip-Cover in Spanisch mit dem Titel Tengamos La Orgía Satánica, wobei der Text poetisch überarbeitet wurde, um der Schönheit der Sprache gerecht zu werden.

Ihre neueste Single markiert auch eine Abkehr von Twin Temples bisherigen Arbeitsweisen. „Im Gegensatz zu den 24-Stunden-Live-Sessions mit der Band“, erklärt Zachary, „haben wir dieses Mal alle Instrumente selbst gespielt (außer dem Saxophon) und die Platte selbst produziert, bearbeitet und gemischt. Wir haben immer noch alles analog und in einem Take aufgenommen, um dem Ganzen einen unverfälschten Charakter zu verleihen, aber wir waren nur zu zweit im Studio und haben alles gemeinsam gemacht. So konnten wir die Sounds erweitern und hatten die Freiheit, weitere Instrumente hinzuzufügen. Wir mögen es immer, im Kessel zu rühren und Dinge zu verändern, und wir waren begeistert davon, uns auf diese böse neue Art und Weise herauszufordern.“

Alexandra von Twin Temple kommentiert: „Wir lieben Latin-Musik. Sie ist ein integraler Bestandteil des frühen Doo-Wop und ein großer Einfluss auf uns. Mit dieser neuen Single erforschen wir dieses Konzept und diesen Sound weiter, natürlich auf unsere eigene blasphemische Art. Wir haben uns für ein Flip-Cover für die 7″ entschieden und nicht für eine A- und B-Seite, damit die spanische und die englische Version gleich sind. Sie werden auch gleichzeitig veröffentlicht, um diese Gleichheit widerzuspiegeln.“

Let’s Have A Satanic Orgy/Tengamos La Orgía Satánica gibt es hier: https://bfan.link/TwinTempleLHASO

Twin Temple bringen ihre schwarze Masse auf zwei ihrer bisher größten Tourneen in die Arenen dieser Welt. Zurzeit ist das Duo mit Ghost und Volbeat auf Tour durch Amerika, und im April 2022 werden sie sich Ghost auf ihrer europäischen Arena-Tour mit Uncle Acid & The Deadbeats anschließen. Twin Temple werden auch für eine Reihe von Sommerfestivals nach Europa zurückkehren, darunter Download, Hellfest und Graspop ( www.twintemple.com/shows ).

Twin Temple live:

Mit Ghost & Volbeat

25.1.2022 Reno Veranstaltungszentrum – Reno, NV

27.1.2022 Climate Pledge Arena – Seattle, WA

28.1.2022 Ford Idaho Center Arena – Nampa ID

29.1.2022 Veterans Memorial Coliseum – Portland, OR

31.1.2022 Maverik Center – Salt Lake City, UT

2/02/2022 Ball Arena – Denver, CO

2/04/2022 Pinnacle Bank Arena – Lincoln, NE

2/05/2022 Target Center – Minneapolis, MN

2/07/2022 Nationwide Arena- Columbus, OH

2/08/2022 Giant Center – Hershey, PA

2/10/2022 Prudential Center – Newark, NJ

2/11/2022 DCU Center – Worcester, MA

2/12/2022 BB&T Pavilion – Camden, NJ

14.2.2022 Petersen Veranstaltungszentrum – Pittsburgh, PA

15.2.2022 Huntington Center – Toledo, OH

16.2.2022 Van Andel Arena – Grand Rapids, MI

18.2.2022 Allstate Arena – Rosemont, IL

19.2.2022 Heritage Bank Center – Cincinnati, OH

2/20/2022 Fiserv Forum – Milwaukee, WI

21.2.2022 Chaifetz Arena – St. Louis, MO

23.2.2022 Cable Dahmer Arena – East Independence

25.2.2022 Smart Financial Centre in Sugar Land – Sugar Land, TX

2/26/2022 Fair Park Coliseum – Dallas, TX Vereinigte Staaten

28.2.2022 Don Haskins Center – El Paso, TX Vereinigte Staaten

3/01/2022 Footprint Center – Phoenix, AZ Vereinigte Staaten

3/03/2022 Honda Center – Anaheim, CA

Mit Ghost + Uncle Acid & The Deadbeats

UK/Europa Termine

4/09/2022 Arena – Manchester, England

4/11/2022 The O2 – London, England

4/13/2022 Hydro – Glasgow, Schottland

15.4.2022 RWA Arena – Birmingham, England

4/17/2022 RTM Stage Ahoy – Rotterdam, Niederlande

18.4.2022 MACCOR ARENA – Paris, Frankreich

19.4.2022 Lanxess Arena – Köln, Deutschland

21.4.2022 Quarterback Immobillen Arena – Leipzig, Deutschland

4/22/2022 Festhalle -Frankfurt, Deutschland

4/24/2022 O2 Arena – Prag, Tschechische Republik

27.4.2022 Nokia Arena – Tampere, Finnland

29.4.2022 Avicii Arena – Stockholm, Schweden

30.4.2022 Oslo Spektrum Arena – Oslo, Norwegen

5/01/2022 Malmö Arena – Malmö, Schweden

5/03/2022 Vorst Nationaal – Brüssel, Belgien

5/05/2022 Mediolanum Forum – Mailand, Italien

5/07/2022 Olympische Arena Badalona – Barcelona, Spanien

5/08/2022 Vistalegre Arena – Madrid, Spanien

5/11/2022 Stadthalle – Wien, Österreich

13.5.2022 Hallenstadion – Zürich, Schweiz

15.5.2022 ZAG Arena – Hannover, Deutschland

16.5.2022 Olympiahalle – München, Deutschland

18.5.2022 Arena – Budapest, Ungarn

Festival-Auftritte

6/10/2022 Download Festival 2022 – Derby Vereinigtes Königreich

17.6.2022 Graspop Metal Meeting 2022 – Dessel Belgien

19.6.2022 Hellfest 2022 – Clisson Frankreich

Um vom üblichen Weg abzuweichen, bedarf es eines rebellischen Soundtracks, den Twin Temple mit hypnotisierenden und illustren Melodien brillant darbieten. Ähnlich wie ihre stimmungsvollen, trotzigen Inspirationen kommt Alexandra zu dem Schluss, dass „es bei dieser (Musik) um Veränderung geht; darum, die alte Garde niederzureißen und den Status quo zu erschüttern, was für uns „satanic as fuck ist.“ Die höllischen Flammen des Tempels werden bis ins Jahr 2022 hell brennen, und es wird noch viele weitere Neuigkeiten geben.