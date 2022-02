Earthless: haben neues Album „Night Parade Of One Hundred Demons“ veröffentlicht

Earthless kehren mit ihrem epischen neuen Album Night Parade of One Hundred Demons zurück, das am 28. Januar über Nuclear Blast veröffentlicht wurde. Das Album besteht aus zwei Monstersongs: dem 41-minütigen Titeltrack und dem 20-minütigen Death To The Red Sun. Die Band nimmt den Hörer mit auf eine klangliche Reise, die von einer alten japanischen Legende inspiriert ist – Hyakki Yagyō oder die Night Parade Of One Hundred Demons, in der eine Horde von Dämonen, Geistern und anderen schrecklichen Gestalten einmal im Jahr nachts über schlafende Dörfer herfällt. Eine Version des Märchens besagt, dass jeder, der Zeuge dieser jenseitigen Prozession wird, auf der Stelle stirbt – oder von den Kreaturen der Nacht verschleppt wird. Die Dorfbewohner verstecken sich daraufhin in ihren Häusern, um nicht Opfer dieser übernatürlichen Eindringlinge zu werden.

