Earthless: kündigen neues Album „Night Parade Of One Hundred Demons“ und EU/UK Tour für Frühjahr 2022 an

Earthless kehren mit ihrem neuen Album Night Parade Of One Hundred Demons am 28. Januar über Nuclear Blast zurück, zusammen mit einer Wintertour, die am 27. Januar im The Echo in Los Angeles beginnt. Das neueste Werk des Psych-Rock-Power-Trios aus San Diego – Isaiah Mitchell (Gitarre & Gesang), Mike Eginton (Bass) und Mario Rubalcaba (Schlagzeug) – wurde mit Rubalcabas Kindheitsfreund Ben Moore aufgenommen, der mit allen von Diamanda Galas und Burt Bacharach bis Ceremony und Hot Snakes gearbeitet hat. Ihr sechstes Album besteht aus zwei Monstersongs: dem 41-minütigen Titeltrack und dem 20-minütigen Death To The Red Sun.

Hört euch hier einen Dreiminuten-Teaser von Death To The Red Sun an:

Night Parade Of One Hundred Demons Tracklist:

Night Parade Of One Hundred Demons Death To The Red Sun

Verfügbare Formate:

– CD-Digipack

– Digitales Album

– Gatefold 2LP (schwarz)

– Gatefold 2LP (schwarz, ’super audiophil‘)

– Gatefold 2LP (pearl)

– Gatefold 2LP (gold)

– 2LPs haben eine Gravur auf der D-Seite

Das Album und sein Titel wurden von einer alten japanischen Legende inspiriert, in der eine Horde von Dämonen, Geistern und anderen furchterregenden Gestalten einmal im Jahr nachts über schlafende Dörfer herfällt. Bekannt als Hyakki Yagyō, oder die Night Parade Of One Hundred Demons, besagt eine Version der Sage, dass jeder, der Zeuge dieser jenseitigen Prozession wird, auf der Stelle stirbt – oder von den Kreaturen der Nacht verschleppt wird. Die Dorfbewohner verstecken sich daraufhin in ihren Häusern, um nicht Opfer dieser übernatürlichen Eindringlinge zu werden. „Mein Sohn und ich sind in einem Buch mit traditionellen japanischen Geistergeschichten auf die Night Parade Of One Hundred Demons gestoßen“, erklärt Bassist Mike Eginton. „Mir gefällt die Vorstellung, dass sich Menschen verstecken und den Wahnsinn hören, aber nicht sehen können. Es ist die Angst vor dem Unbekannten.“

In Anbetracht der Inspiration für das Album sollte es nicht überraschen, dass Night Parade Of One Hundred Demons einen düstereren Ton anschlägt als der Rest des Bandkatalogs. „Es hat definitiv eine dunklere, fast böse Art von Vibe im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben“, sagt Rubalcaba. „Es gibt mehr Paranoia und Lärm, und einige von Isaiahs Whammy-Bar-Sachen erinnern mich irgendwie an diese Jeff Hanneman-Momente in Reign In Blood, wo es so aussieht, als ginge alles den Bach runter. Das ist ziemlich lustig.“

Wenn Eginton nicht gerade seine Bassparts einspielte, arbeitete er an dem unglaublichen Cover des Albums. „Er hat sich dem Projekt wirklich gewidmet“, sagt Rubalcaba. „Er hat im Studio mit einer Grubenlampe auf dem Kopf gezeichnet, während wir die Overdubs gemacht haben. Er hat wirklich alles richtig gemacht.“ „Ich wollte eigentlich meine Interpretation der Volksgeschichte zeichnen“, erklärt Eginton. „Ich fing an, über die verschiedenen Yōkai – die Dämonen – zu recherchieren und habe mich wirklich damit beschäftigt. Es war wirklich cool, darüber zu lesen, woher sie kommen und wie sie mit den Menschen interagieren. Dann habe ich versucht, mir vorzustellen, wie ein solches Ereignis aussehen könnte. Ich habe zwar nicht hundert, aber doch ziemlich viele geschafft.“

Ihr neuestes Werk ist eine Rückkehr zu den epischen Instrumentalstücken, mit denen sich Earthless einen unverwechselbaren Namen gemacht haben, während das 2018er-Album Black Heaven kürzere Songs und einen Großteil des Gesangs von Gitarrist Isaiah Mitchell enthielt – ein beispielloser Schritt für das Trio. Black Heaven wurde aufgenommen, während Mitchell in der Bay Area lebte, was es für die Band schwierig machte, zusammenzukommen und an der Art von langen Instrumentalstücken zu arbeiten, für die sie bekannt ist. Aber im März 2020 – genau in der Nacht, in der der Lockdown in Kraft trat – zog Mitchell von der Bay Area zurück nach San Diego. Schlechtes Timing, vielleicht – oder auch perfektes Timing.

„Mit Isaiah hier konnten wir uns ein- oder zweimal pro Woche treffen, um an diesen Jams zu arbeiten“, sagt Rubalcaba. „Wir kehrten zu unserem ursprünglichen Songwriting-Prozess zurück, bei dem wir einfach nur spielten und uns nach und nach gegenseitig aufbauten. Und wir hatten tatsächlich die Zeit, das zu tun, was kreativ inspirierend war.“ Außerdem waren sie sich alle einig, dass sie keine weitere Platte mit Gesang machen wollten. „Black Heaven war außerhalb unserer Komfortzone. Ich denke, es war eine gute Platte, aber es war eine Herausforderung, Songs in einem traditionelleren Strophe-Refrain-Strophe-Format zu schreiben. Das hier hat mehr Spaß gemacht.“

Alles in allem ist Night Parade Of One Hundred Demons nicht nur eine Rückkehr zum traditionellen Format der Band – es ist eine Rückkehr zu ihren Anfängen. „Auf diesem Album ist sogar das allererste Earthless-Riff zu hören“, verrät Eginton. „Wir haben es 20 Jahre, nachdem wir es geschrieben haben, einfach aufgenommen. Aber wir sind sehr zufrieden damit, wie diese Platte ausgefallen ist. Wir haben das Gefühl, dass es unser bisher bestes Material ist.“

Earthless EU/UK Tour 2022

Support: Maida Vale

28.04 Manchester, UK @ Gorilla

30.04 London, UK @ Desertfest London

01.05 Bristol, UK @ Thekla

02.05 Dublin, IE @ Whelan’s

03.05 Glasgow, UK @ Stereo

04.05 Birmingham, UK @ Mama Roux’s

05.05 Brighton, UK @ Chalk

06.05 Hasselt, BE @ Nox Tumultum

07.05 Nijmegen, NL @ Sonic Whip Festival

08.05 Cologne, DE @ Volta

09.05 Wiesbaden, DE @ Schlachthof

10.05 Rouen, FR @ Le 106

11.05 Paris, FR @ La Maroquinerie

12.05 Lyon, FR @ CCO

13.05 Bordeaux, FR @ Krakatoa

14.05 Madrid, ES @ Kristonfest

15.05 Porto, PT @ Hard Club

17.05 Montpellier, FR @ Victoire 2

18.05 Savona, IT @ Raindogs

19.05 Monthey, CH @ Pont Rouge

20.05 Munich, DE @ Feierwerk

21.05 Berlin, DE @ Bi Nuu **

22.05 Leipzig, DE @ UT Connewitz

** ohne Maida Vale