Freak Valley Festival 2023 vom 08.06. bis 10.06.2023 im Netphen–Deuz – Tag 2

Festivalname: Freak Valley Festival

Bands: Clutch, Melvins, Orange Goblin, Earthless, King Buffalo, The Great Machine, Slift, Hällas, The Obsessed, Urlaub in Polen, Pontiak, Seedy Jeezus, El Perro, Hypnos69, Steak, Kamchatka, Earth Ship, Astroqueen, Tuskar, Tabernacel, Komodor, Besvärjelsen, Gaupa, Ritual King, Orsak:Oslo, Reverend Beat-Man, The Mad Hatter

Ort: AWO Gelände, Weiherdamm 3, 57250 Netphen

Datum: 08.06. – 10.06.2023

Kosten: 129,00 Euro zzgl. VVK Gebühr

Genre: Groove Rock, Psychedelic Blues Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Stoner Rock, Doom

Besucher: 3000 (ausverkauft)

Veranstalter: Rock Freaks / Freak Festival https://www.facebook.com/freakvalley

Link: http://www.freakvalley.de

Die zehnte Ausgabe Freak Valley Festival / 10th Anniversary steht in diesem Jahr an. Das Freak Valley Festival in Netphen-Deutz bietet seit jeher no Fillers – only Killers und ist das Mekka der Stoner schlechthin. Es ist für die Stoner Bands aller Couleur neben dem DesertFest Berlin, London, Antwerpen ein Muss. Was bekommen die Bands immer für glänzende Augen, wenn ich mit ihnen auf das Freak Valley in Siegen zu sprechen komme. Das Freak Valley ist der Traum jeder Stoner Band. Wie jedes Jahr heißt es auch in diesem Jahr wieder früh Sold Out!

Nachdem ich gestern Abend nach Hause fahren musste und heute noch einiges zu Hause zu erledigen hatte, habe ich heute leider die ersten drei Bands Orsak:Oslo, Earth Ship und Kamchatka verpasst, denn ich komme erst um 16:30 Uhr auf dem Infield an. Das ärgert mich doch besonders, da ich die Freunde von Earth Ship heute leider nicht live sehen konnte. Jan und Sabine Oberg begegnen mir allerdings direkt und ich erkläre ihnen, wieso ich sie eben nicht live sehen konnte. Sabine drückt mich herzlich, da sie es versteht. Ich sehe sie im August beim Hoflärm Festival wieder, das freut mich sehr. Dort allerdings mit ihrer anderen Band Grin.

Auch die anderen Freunde begrüßen mich und freuen sich, mich heute hier wiederzusehen. Schnell heißt es erneut in den Fotograben, denn die Briten Steak sind an der Reihe, nachdem Volker Fröhmer diese angekündigt hat. Vor Jahren wurden mir Steak einmal als Geheimtipp genannt, das sind sie allerdings schon lange nicht mehr und ich habe sie mittlerweile schon oft live gesehen. Also auf zum Grillfest mit saftigen Steak. Obwohl ich selbst Vegetarier bin, schmeckt mir das musikalische Steak hier ausgezeichnet. Steak aus Großbritannien rocken die Bühne mit fuzzigem geilem Stoner Rock. Zudem versprüht das Quartett ein ganz starkes Stück Coolness. Fronter Kippa hat eine starke Stimme, die den Sound vorantreibt, wobei meist die Instrumente im Vordergrund bleiben. Coole Songs mit psychedelischer Atmosphäre, die ihren Lauf im rohen Hard Rock nehmen. Wenn auch genretypisch, sind die Songs doch von sehr hoher Eigenständigkeit. Steak sind genauso wie ein Steak sein sollte, nämlich englisch und sehr schmackhaft! Bester Heavy Rock ’n‘ Rollin aus London.

Die Amerikaner Pontiak aus Baltimore in den USA sind ganz anders drauf. Nachdem die drei Brüder Jennigs (Bass), Lain (Schlagzeug) und Van Carney zunächst in unterschiedlichen Bands gespielt haben, beschließen sie 2005, dies ab sofort zusammen zu machen. Pontiak ist geboren und damit eine saustarke Psychedelic Rock Band, die seitdem acht Alben eingespielt hat. Die Brüder Carney bieten hier eine saustarke Nummer mit einem leichten Depri-Rock Einschlag. Für mich, der die Band bisher nicht kannte, eine erste positive Überraschung am heutigen Tag.

Die nächste positive Überraschung folgt dann auch direkt hinterher. Das Trio Seedy Jeezus aus Australien ist eine Wahnsinns-Power-Rock-Band. Den meisten Fans werden bei Australien wahrscheinlich auf Anhieb nur AC/DC einfallen. Das Land / der Kontinent hat allerdings noch viel mehr zu bieten, gerade auch musikalisch. Seedy Jeezus bieten hier eine geile Power Show mit Rock verschiedenster Coleur der Seventies, der wohl am ehesten mit groovender Stoner Space Rock zu beschreiben ist. Hier ist nichts hochglanzpoliert, sondern hat seine seedy Seventies Patina. Superfreundlich sind die Jungs am Merchstand auch noch! Auch Volker Fröhmer ist von den Jungs regelrecht angetan, er ist diese Woche noch einmal zu einem Konzert von Seedy Jeezus nach Münster unterwegs. Das kann ich gut verstehen.

Wieder mal die Runde übers Gelände gemacht und eine Menge angenehmer Gespräche. Reiner lädt mich für morgen früh zum Frühstück oben auf dem Campground ein. Da er morgen noch Brötchen beim Bäcker holt, will er mich unten abholen. Damit erspare ich mir den anstrengenden und steilen Weg nach oben und bin ganz begeistert, dass er mich abholen will!

Stoner, Psychedelic und Progrock mit Eigensinn, dafür stehen die folgenden King Buffalo. Ihre schweren, psychedelisch geprägten Songs kommen beim Publikum sehr gut an. Die habe ich tatsächlich das erste Mal hier auf dem Freak Valley 2019 gesehen. Mittlerweile sind sie in der Szene eine gewisse Größe und werden auch etwas gehypt.

Dann kommen Earthless. Meine Erwartungen an die Band sind schon sehr groß! Sowohl zu ihrem letzten Album Night Parade Of One Hundred Demons, dem Album Black Heaven und dem Live-Album From The West habe ich Reviews gemacht und bin schon lange ein Fan des Trios aus San Diego. Wer die Band Earthless kennt, weiß, was auf ihn zukommt! Songs wie Trips! Trips ohne gesundheitsschädliche Nebenwirkungen. Diese Trips gehen ab, ohne dass man auf Droge sein muss. Da fühlt man sich in die Siebziger zurückkatapultiert. Das ist mehr als genial, was Earthless hier abliefern, sie zeigen, dass sie nicht von dieser Welt sind. Earthless sind eigentlich ein instrumental Trio. Isaiah Mitchell (Gitarre), Mike Eginton (Bass) und Mario Rubalcaba (Schlagzeug) spielen ellenlange Songs mit jamartigem Charakter. Lediglich auf Black Heaven hatten sie einmal das Konzept verändert und Isaiah Mitchel steuerte noch Gesang dazu. Davon gibt es heute Abend sogar zwei Songs, was mich doch sehr überrascht. Ich bin allerdings positiv überrascht.

So, das hat nun doch geflasht und alles bis dahin Erlebte in den Schatten gestellt. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn noch ein Trio wartet auf seinen Auftritt. Das ist nichts Geringeres als die Melvins, jene legendären Rocker aus den USA, deren Einfluss von verschiedenen Bands und Rockgrößen genannt wird. Zeitweise waren im Studio oder live auch solche Größen wie Adam Jones (Tool) oder Jello Biafra (Dead Kennedys) und viele andere mehr, bei der Band involviert. Die Melvins spielen irgendwie in ihrer eigenen Nische zwischen Stoner, Doom und Grunge und sind nie ganz einzuordnen. Ich erlebe das Trio um Gründungsmitglied Buzz Osborne Backstage total “verrückt“ vor dem Auftritt, denn da wird getänzelt und geturnt. Sie machen sich für ihren Gig fit und ich glaube, da ist bei den Veteranen, die nun auch schon 40 Jahre auf dem Buckel haben, doch noch etwas Anspannung. In sehr auffälliger Kleidung (Buzz Osbone in einem obskuren Kleidungsteil mit Krone) spielt das Trio eine rasante Show kreuz und quer durch ihr Repertoire, welches abwechslungsreicher nicht sein kann. Auch ein Beatles-Tribut ist dabei. Eine flotte, sich wohl bewusst nicht ernst zu nehmende Show, die kurzweilig und spaßig rüberkommt und die Fans mitnimmt.

Der Abend geht zu Ende. Wir haben hier heute sehr geile Bands mit tollen Shows gesehen. Für mich waren Earthless, mit einer musikalischen Darbietung nicht von dieser Welt, die eigentlichen Headliner heute. Da ich heute hier in meinem, mit einer Matratze bestücken Sharan penne, kann ich dort auch noch einen letzten Absacker nehmen und freue mich auf das, was morgen kommen wird.