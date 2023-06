Attic Stories: veröffentlichen neue Single „Oh Little Boy (feat. Senna)“ mit Musikvideo

Attic Stories graben mit ihrer Musik Gefühle, Erinnerungen und Geschichten aus den hintersten Winkeln ihrer Herzen aus und zerren sie in ihren Songs an die Oberfläche. Tut weh, ja. Ist aber auch heilsam. Der neue Song Oh Little Boy ist ein Versprechen an ein jüngeres Selbst, dass alles besser wird. Ein Apell, sich selbst zu lieben, sich nicht Abhängig von der Anerkennung und Wertschätzung anderer zu machen, sich nichtmehr zu verstecken und seinen eigenen Weg zu gehen. Schaut euch hier das neue Video an Oh Little Boy (feat. Senna)

„Bevor du jemand anderen lieben kannst, musst du dich selbst lieben! Bevor du anderen eine Stütze sein kannst, musst du mit dir selbst im Reinen sein. Bevor du scheitern kannst, muss du es erstmal versuchen! Das klingt alles so einleuchtend und ist meist dennoch so schwer!“

Das deutsche Pop-Punk Kraftpaket rund um Frontfrau Romana Aufinger hatte sich im Gamechanger-Contest beim Southside Festival durchgesetzt und am vergangenen Wochenende dort nochmals direkt in die wilden Herzen der Abstimmenden gespielt. Schaut euch Attic Stories hier live auf den kommenden Shows an:

24.06. Pforzheim, Schlosspark Open

01.07. Böblingen, Lakeside Open Air

24.11. CH – Winterthur, Gaswerk

25.11. Offenburg, Spitalkeller

Die Songs von Attic Stories sind eine Reise aus vergrabenen Gefühlen, Erinnerungen und tiefsten Emotionen, verpackt in Romanas einzigartiger Stimme, begleitet durch herzzerreißende Backing Vocals, wütenden Pop-Punk-Riffs und krachenden Drums.

Attic Stories sind:

Romana Aufinger – Vocals

Marius Masino – Guitars

Johannes Elsner – Guitars

Michael Erhard – Drums

