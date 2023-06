Signs Of The Swarm: präsentieren neue Single/Video „Malady“

Am 28. Juli wird die Deathcore-Band Signs Of The Swarm aus Pittsburgh ihr fünftes Album Amongst The Low & Empty über Century Media Records herausbringen. Als Vorgeschmack auf das Album kann die neue Single – Malady – hier gestreamt werden; das Video (unter der Regie von Joey Durango) ist hier zu sehen:

Vorbestellen kann man Amongst The Low & Empty hier: https://signsoftheswarm.lnk.to/AmongstTheLowAndEmpty

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: