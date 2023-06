Slope: neue Single “Freak Dreams” veröffentlicht

Century Media Records freuen sich, das Signing von Slope bekannt zu geben!

Mit ihrer puren und ehrlichen Hardcore/Punk-Attitüde, verschmolzen mit Einflüssen aus Funk und Hip-Hop, hat die Band einen wirklich einzigartigen Stil entwickelt, der die Hörer fesselt und sie von der Masse abhebt. Diese aufregende Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Reise von Slope, der sie zu noch größeren Höhen katapultiert.

Um diesen bedeutenden Anlass zu feiern, veröffentlichen Slope ihre erste neue Musik unter Century Media Records.

Freak Dreams ist ein Beweis für ihren einzigartigen Sound, der ihre charakteristische Mischung aus Hardcore/Punk und Funk-Einflüssen umfasst. Dieser elektrisierende Song wird beim Hörer einen bleibenden Eindruck hinterlassen und zeigt das musikalische Können der Band und ihre Fähigkeit, ein Erlebnis zu schaffen.

Slope kommentieren ihre neue Partnerschaft mit Century Media Records wie folgt:

„Wir sind sehr stolz darauf, die Zusammenarbeit mit Century Media Records bekannt zu geben!

Während der letzten sechs Monate, in denen wir mit dem Label gesprochen haben, wurde uns klar, dass wir den perfekten Partner für unsere Zukunft gefunden haben.

Wenn wir zurückblicken, woher wir kamen, um einen Vertrag mit einer so großen Plattenfirma zu unterzeichnen, können wir sagen, dass wir einen, wenn nicht sogar den größten Meilenstein in der Geschichte dieser Band feiern!

Harte Arbeit und Hingabe zahlen sich aus und wir können kaum erwarten was die Zukunft für uns bereithält!“

Niklas Tschaikowsky (Product Manager – Century Media Records) fügt hinzu:

„Es ist uns eine große Freude, das Signing von Slope bekannt zu geben!

Als wir die Band zum ersten Mal hörten, erkannten wir sofort ihr Potenzial, da sie sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Hardcore, Punk, Funk und Hip-Hop einer konventionellen Genre-Kategorisierung entziehen!

Beastie Boys, frühe Red Hot Chili Peppers, fette Alice In Chains-Riffs gemischt mit einer guten Portion Hardcore/Punk und gewürzt mit groovigen und treibenden Punchlines á la Notorious B.I.G sind Bilder, die mir in den Sinn kamen!

Wir sind gespannt auf alles, was mit Slope kommen wird!“

Inspiriert von den Beastie Boys, den frühen Red Hot Chili Peppers und Turnstile, versprühen Slope in ihrer Musik ansteckende Energie, unwiderstehliche Hooks und nachdenklich stimmende Texte.

Ihre Texte befassen sich mit den persönlichen Kämpfen und unbefriedigenden Situationen, mit denen viele in der heutigen Welt konfrontiert sind, insbesondere mit dem Gefühl, vom System betrogen zu werden. Ihre Musik dient als kraftvolles Medium, um diese Themen anzusprechen, und findet Anklang beim Publikum, das sich mit ihren Botschaften identifizieren kann.

Weitere Informationen folgen in Kürze!

Tour Dates 2023:

21.06.2023 – Aschaffenburg, DE, Colos-Saal*

22.06.2023 – Neukirchen, DE, Neue Geblasehalle*

23.06.2023 – Ysselsteyn, NL, Jera On Air

24.06.2023 – Ferropolis, DE, Full Force

28.06.2023 – Viveiro, ES, Resurrection Fest

13.07.2023 – Vizovice, CZ, Masters Of Rock

28.07.2023 – Landunvez, FR, Festival De La Mer

29.07.2023 – Le Garric, FR, Xtreme Fest

17.-19.08.2023 – Sulingen, DE, Reload Festival

23.09.2023 – Mönchengladbach, DE, Sound Of Suburbia

*w/ Lionheart/Stray From The Path/End

Slope online:

Slope-Gang

Instagram